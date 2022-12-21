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Какие документы Узбекистан и Казахстан подписали по итогам бизнес-форума – подробности
Какие документы Узбекистан и Казахстан подписали по итогам бизнес-форума – подробности
В среду в Ташкенте прошел межрегиональный бизнес-форум с участием предпринимателей Узбекистана и Казахстана.
2022-12-21T14:03+0500
2022-12-21T14:03+0500
политика
документы
бизнес-форум
бизнес
форум
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По итогам прошедшего в Ташкенте узбекско-казахского межрегионального бизнес-форума был подписан ряд документов, в том числе соглашение по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между городами Самарканд и Туркестан, отдельная "Дорожная карта" с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.Также был подписан пакет соглашений, закрепивших планы развития взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Казахстана на общую сумму более $3 млрд.К наиболее крупным из них можно отнести следующие документы:Кроме этого, был подписан ряд меморандумов:
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какие документы подписаны по итогам узбекско казахского бизнес форума подробности в среду в ташкенте прошел межрегиональный бизнес форум с участием предпринимателей узбекистана и казахстана
какие документы подписаны по итогам узбекско казахского бизнес форума подробности в среду в ташкенте прошел межрегиональный бизнес форум с участием предпринимателей узбекистана и казахстана

Какие документы Узбекистан и Казахстан подписали по итогам бизнес-форума – подробности

14:03 21.12.2022
© PulatovУзбекско-казахстанский Межрегиональный бизнес-форум.
Узбекско-казахстанский Межрегиональный бизнес-форум. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2022
© Pulatov
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В среду в Ташкенте прошел межрегиональный бизнес-форум с участием предпринимателей Узбекистана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По итогам прошедшего в Ташкенте узбекско-казахского межрегионального бизнес-форума был подписан ряд документов, в том числе соглашение по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между городами Самарканд и Туркестан, отдельная "Дорожная карта" с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.
Также был подписан пакет соглашений, закрепивших планы развития взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Казахстана на общую сумму более $3 млрд.
К наиболее крупным из них можно отнести следующие документы:
Программа сотрудничества по увеличению взаимной торговли и реализации совместных проектов в сфере АПК между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан ($1 317,9 млн);
Соглашение о поставке машинокомплектов и компонентов марки "Chevrolet" ($500 млн);
Меморандум о взаимопонимании по проекту строительства текстильного комплекса в Шымкенте (проектная стоимость $98 млн);
Модернизация СЦБ и связи на ж\д участке "Ангрен-Пап-Коканд-Андижан-Савай" ($76,4 млн);
Меморандум о сотрудничестве по строительству мультимодального транспортно-логистического центра в Узбекистане ($70 млн);
Лицензионное соглашение по производству бытовой техники "Артель" (55 млн);
Соглашение по финансированию проекта "Организация в Казахстане производства автомобилей Chevrolet методом мелкоузловой сборки" ($50 млн);
Соглашение о начале инвестиционного проекта по производству керамической плитки в Астане ($40 млн) и другие.
Кроме этого, был подписан ряд меморандумов:
Меморандум о взаимопонимании по проведению геологоразведочных работ на территориях Казахстана и Узбекистана;
Меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере энергетики;
Меморандум о взаимопонимании в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между хокимиятом города Самарканд и акиматом города Туркестан.
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