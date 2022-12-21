https://uz.sputniknews.ru/20221221/kakie-dokumenty-uzbekistan-i-kazaxstan-podpisali-po-itogam-biznes-foruma--podrobnosti-30931833.html

Какие документы Узбекистан и Казахстан подписали по итогам бизнес-форума – подробности

Какие документы Узбекистан и Казахстан подписали по итогам бизнес-форума – подробности

В среду в Ташкенте прошел межрегиональный бизнес-форум с участием предпринимателей Узбекистана и Казахстана.

2022-12-21T14:03+0500

2022-12-21T14:03+0500

2022-12-21T14:03+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. По итогам прошедшего в Ташкенте узбекско-казахского межрегионального бизнес-форума был подписан ряд документов, в том числе соглашение по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между городами Самарканд и Туркестан, отдельная "Дорожная карта" с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.Также был подписан пакет соглашений, закрепивших планы развития взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Казахстана на общую сумму более $3 млрд.К наиболее крупным из них можно отнести следующие документы:Кроме этого, был подписан ряд меморандумов:

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какие документы подписаны по итогам узбекско казахского бизнес форума подробности в среду в ташкенте прошел межрегиональный бизнес форум с участием предпринимателей узбекистана и казахстана