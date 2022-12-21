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Матвиенко: растет количество стран, которые хотят стать членами ЕАЭС
Матвиенко: растет количество стран, которые хотят стать членами ЕАЭС
Валентина Матвиенко подчеркнула, что у все страны-участницы Евразийского экономического союза находятся в равных условиях в рамках объединения.
2022-12-21T15:40+0500
2022-12-21T15:40+0500
2022-12-21T17:15+0500
еаэс и узбекистан
валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что интерес других государств стать наблюдателем, а потом и членом в Евразийском экономическом союзе растет. Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.Она отметила, что прошло не так много времени с момента создания ЕАЭС, однако уже есть позитивные результаты. По ее словам, взаимный товарооборот в рамках Евразийского экономического союза существенно растет каждый год.Матвиенко подчеркнула, что общие правила, которые принимаются на уровне Евразийского экономического союза очень полезны для бизнеса и для граждан, в том числе социальные гарантии.Также по заявлению Матвиенко, ЕАЭС не является политизированной организацией, "там консенсус, там принимаются решения только на взаимовыгодных, понятных для всех условиях." Она подчеркнула, что это является еще одним свидетельством, что мир движется к многополярности.Кроме этого, она заявила, что у России нет лидирующей роли, ни в СНГ, ни в Союзном государстве, ни в ЕАЭС, так как все страны участвуют в этих объединениях на равных.Помимо прочего, она упомянула, что председательство в 2023 году в ЕАЭС переходит к России, и российская сторона "формирует объединительную позитивную повестку, чтобы следующий год был годом дальнейшего продвижения вперед".
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матвиенко растет количество стран которые хотят стать членами еаэс валентина матвиенко подчеркнула что все страны участвуют в деятельности евразийского экономического союза на равных условиях валентина матвиенко подчеркнула что у все страны-участницы евразийского экономического союза находятся в равных условиях в рамках объединения
матвиенко растет количество стран которые хотят стать членами еаэс валентина матвиенко подчеркнула что все страны участвуют в деятельности евразийского экономического союза на равных условиях валентина матвиенко подчеркнула что у все страны-участницы евразийского экономического союза находятся в равных условиях в рамках объединения
Матвиенко: растет количество стран, которые хотят стать членами ЕАЭС
15:40 21.12.2022 (обновлено: 17:15 21.12.2022)
Валентина Матвиенко подчеркнула, что все страны-участницы Евразийского экономического союза находятся в равных условиях в рамках объединения.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что интерес других государств стать наблюдателем, а потом и членом в Евразийском экономическом союзе растет. Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.
Она отметила, что прошло не так много времени с момента создания ЕАЭС, однако уже есть позитивные результаты. По ее словам, взаимный товарооборот в рамках Евразийского экономического союза существенно растет каждый год.
Матвиенко подчеркнула, что общие правила, которые принимаются на уровне Евразийского экономического союза очень полезны для бизнеса и для граждан, в том числе социальные гарантии.
"Интерес других государств стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, потом членом, растет. Как и в БРИКС, растет количество стран, которые хотели бы стать членами этих интеграционных объединений", - рассказала она.
Также по заявлению Матвиенко, ЕАЭС не является политизированной организацией, "там консенсус, там принимаются решения только на взаимовыгодных, понятных для всех условиях." Она подчеркнула, что это является еще одним свидетельством, что мир движется к многополярности.
"Это подтверждает не просто наши стремления к наращиванию многополярного мира, это не декларация. Это уже реально происходящие процессы. Мы действительно живем на смене эпох. И кто пытается остановить эти исторические процессы или закрыть глаза, что ничего не происходит, очень глубоко ошибается. Именно такие страны или группы стран окажутся на обочине этих исторических процессов", - особо выделила председатель Совфеда.
Кроме этого, она заявила, что у России нет лидирующей роли, ни в СНГ, ни в Союзном государстве, ни в ЕАЭС, так как все страны участвуют в этих объединениях на равных.
"Нам пытаются приписывать какие-то мифические амбиции, их нет. Там все на равных, и поэтому это тоже учитывается при желании ряда стран войти в эти объединения", - отметила Матвиенко.
Помимо прочего, она упомянула, что председательство в 2023 году в ЕАЭС переходит к России, и российская сторона "формирует объединительную позитивную повестку, чтобы следующий год был годом дальнейшего продвижения вперед".