https://uz.sputniknews.ru/20221221/matvienko-rastet-kolichestvo-stran-kotorye-xotyat-stat-chlenami-eaes-30937486.html

Матвиенко: растет количество стран, которые хотят стать членами ЕАЭС

Матвиенко: растет количество стран, которые хотят стать членами ЕАЭС

Валентина Матвиенко подчеркнула, что у все страны-участницы Евразийского экономического союза находятся в равных условиях в рамках объединения.

2022-12-21T15:40+0500

2022-12-21T15:40+0500

2022-12-21T17:15+0500

еаэс и узбекистан

валентина матвиенко

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0e/18726108_0:51:2471:1440_1920x0_80_0_0_c2c61576fbf8ebe84a9934e4dc724179.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что интерес других государств стать наблюдателем, а потом и членом в Евразийском экономическом союзе растет. Такое заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года.Она отметила, что прошло не так много времени с момента создания ЕАЭС, однако уже есть позитивные результаты. По ее словам, взаимный товарооборот в рамках Евразийского экономического союза существенно растет каждый год.Матвиенко подчеркнула, что общие правила, которые принимаются на уровне Евразийского экономического союза очень полезны для бизнеса и для граждан, в том числе социальные гарантии.Также по заявлению Матвиенко, ЕАЭС не является политизированной организацией, "там консенсус, там принимаются решения только на взаимовыгодных, понятных для всех условиях." Она подчеркнула, что это является еще одним свидетельством, что мир движется к многополярности.Кроме этого, она заявила, что у России нет лидирующей роли, ни в СНГ, ни в Союзном государстве, ни в ЕАЭС, так как все страны участвуют в этих объединениях на равных.Помимо прочего, она упомянула, что председательство в 2023 году в ЕАЭС переходит к России, и российская сторона "формирует объединительную позитивную повестку, чтобы следующий год был годом дальнейшего продвижения вперед".

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

матвиенко растет количество стран которые хотят стать членами еаэс валентина матвиенко подчеркнула что все страны участвуют в деятельности евразийского экономического союза на равных условиях валентина матвиенко подчеркнула что у все страны-участницы евразийского экономического союза находятся в равных условиях в рамках объединения