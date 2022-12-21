https://uz.sputniknews.ru/20221221/mirziyoev-primet-uchastie-v-neformalnom-sammite-sng-v-sankt-peterburge-26-27-dekabrya-30920877.html

Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря

Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря

Глава Исполкома СНГ надеется, что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству.

2022-12-21T13:15+0500

2022-12-21T13:15+0500

2022-12-21T13:15+0500

политика

узбекистан

саммит

снг

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По заявлению Лебедева, самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств. Также в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости сообщают, что в саммите примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан примет участие в неформальном саммите снг в санкт-петербурге 26 27 декабря глава исполкома снг надеется что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству когда кто будет участвовать какие страны президенты