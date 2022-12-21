https://uz.sputniknews.ru/20221221/mirziyoev-primet-uchastie-v-neformalnom-sammite-sng-v-sankt-peterburge-26-27-dekabrya-30920877.html
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря
Глава Исполкома СНГ надеется, что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству.
2022-12-21T13:15+0500
2022-12-21T13:15+0500
2022-12-21T13:15+0500
политика
узбекистан
саммит
снг
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По заявлению Лебедева, самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств. Также в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости сообщают, что в саммите примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.
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узбекистан примет участие в неформальном саммите снг в санкт-петербурге 26 27 декабря глава исполкома снг надеется что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству когда кто будет участвовать какие страны президенты
узбекистан примет участие в неформальном саммите снг в санкт-петербурге 26 27 декабря глава исполкома снг надеется что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству когда кто будет участвовать какие страны президенты
Мирзиёев примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря
Глава Исполкома СНГ надеется, что предстоящая встреча придаст дополнительный импульс сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря – Sputnik) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству", - рассказал глава исполкома СНГ журналистам во вторник в Минске.
По заявлению Лебедева, самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств.
"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске (президентов Беларуси и России – Sputnik)", - отметил он.
Также в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости сообщают
, что в саммите примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и премьер-министр Армении.
Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.