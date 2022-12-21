https://uz.sputniknews.ru/20221221/programma-vizita-tokaeva-v-uzbekistan---podrobnosti-30921219.html
Программа визита Токаева в Узбекистан - подробности
Программа визита Токаева в Узбекистан - подробности
Подробности предстоящего визита главы Казахстана в Узбекистан - читайте в нашем материале.
2022-12-21T12:24+0500
2022-12-21T12:24+0500
2022-12-21T12:24+0500
политика
касым-жомарт токаев
узбекистан
казахстан
визит
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.Известно, что в первый день визита запланировано возложение цветовк монументу "Независимости" в парке "Янги Ўзбекистон" и участие в мероприятии по высадке дерева.На следующий день президент Казахстана посетит мавзолей "Калдыргач-бия" (Туле-бий), который был построен в первой половине XV века в Ташкенте.Известно, что церемония официальной встречи пройдет в Конгресс-центре Международного делового центра "Ташкент сити" после официального фотографирования. Планируется, что в рамках встречи пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Состоится запуск совместных проектов, а также осмотр выставки, посвящённой творчеству казахского поэта Абая Кунанбаева.По итогам государственного визита запланировано подписание двусторонних документов и краткий брифинг для СМИ.
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программа визита токаева в узбекистан подробности подробности предстоящего визита главы казахстана в узбекистан
программа визита токаева в узбекистан подробности подробности предстоящего визита главы казахстана в узбекистан
Программа визита Токаева в Узбекистан - подробности
Подробности предстоящего визита главы Казахстана в Узбекистан - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению главы республики Шавката Мирзиёева.
Известно, что в первый день визита запланировано возложение цветов
к монументу "Независимости" в парке "Янги Ўзбекистон" и участие в мероприятии по высадке дерева.
На следующий день президент Казахстана посетит мавзолей "Калдыргач-бия" (Туле-бий), который был построен в первой половине XV века в Ташкенте.
Известно, что церемония официальной встречи пройдет в Конгресс-центре Международного делового центра "Ташкент сити" после официального фотографирования. Планируется, что в рамках встречи пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Состоится запуск совместных проектов, а также осмотр выставки, посвящённой творчеству казахского поэта Абая Кунанбаева.
По итогам государственного визита запланировано подписание двусторонних документов и краткий брифинг для СМИ.