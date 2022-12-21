https://uz.sputniknews.ru/20221221/rossiya-prodoljit-spetsoperatsiyu-do-polnogo-vypolneniya-ee-zadach---shoygu-30946696.html
Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач - Шойгу
Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач - Шойгу
Министр обороны РФ предложил провести в вооруженных силах серьезные преобразования.
2022-12-21T18:52+0500
2022-12-21T18:52+0500
2022-12-21T18:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
сергей шойгу
россия
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Вооруженные силы России в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу.Министр обороны также предложил провести серьезные реформы в вооруженных силах. В частности, увеличить их численность до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.В дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет.В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил Сергей Шойгу.В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.
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сергей шойгу заявления специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса численность вооруженных сил количество контрактников два новых военных округа
сергей шойгу заявления специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса численность вооруженных сил количество контрактников два новых военных округа
Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач - Шойгу
Министр обороны РФ предложил провести в вооруженных силах серьезные преобразования.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Вооруженные силы России в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу.
"Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач. Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии", - сказал Шойгу, перечисляя задачи и планы развития российской армии.
Министр обороны также предложил провести серьезные реформы в вооруженных силах. В частности, увеличить их численность до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.
"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек", - сказал министр.
В дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет.
В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил Сергей Шойгу.
"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России", - сказал он.
В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.