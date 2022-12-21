https://uz.sputniknews.ru/20221221/rossiya-prodoljit-spetsoperatsiyu-do-polnogo-vypolneniya-ee-zadach---shoygu-30946696.html

Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач - Шойгу

Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач - Шойгу

Министр обороны РФ предложил провести в вооруженных силах серьезные преобразования.

2022-12-21T18:52+0500

2022-12-21T18:52+0500

2022-12-21T18:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

сергей шойгу

россия

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Вооруженные силы России в 2023 году будут проводить специальную военную операцию (СВО) против Киева до полного выполнения ее задач, а также продолжат свои миссии в Сирии и Нагорном Карабахе, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава министерства Сергей Шойгу.Министр обороны также предложил провести серьезные реформы в вооруженных силах. В частности, увеличить их численность до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. контрактников.В дальнейшем развитии Вооруженных сил РФ следует поэтапно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст – с 27 до 30 лет.В России в числе ответных мер на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции надо будет создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа, заявил Сергей Шойгу.В числе этих мер надо "создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил - Московский и Ленинградский военные округа", отметил Шойгу.

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сергей шойгу заявления специальная военная операция россии в защиту жителей донбасса численность вооруженных сил количество контрактников два новых военных округа