Российское наступление в Донбассе

Войска РФ успешно развивают наступление в Донбассе, перемалывая лучшие бригады украинской армии и отряды иностранных наемников.

Военная помощь США и НАТО киевскому режиму, агрессивная риторика Запада и заказные "картинки" в СМИ не могут изменить объективную реальность, в которой Россия имеет право, возможности и стратегическое превосходство для надежного обеспечения своей национальной безопасности в формате СВО на Украине. Линия боевого соприкосновения отодвигается на запад.Войска РФ успешно развивают наступление в Донбассе, перемалывая лучшие бригады украинской армии и отряды иностранных наемников. Киевский режим бросил на "восточный фронт" значительные резервы живой силы и техники, но все попытки контратак безуспешны, а потери ВСУ огромны. Продолжаются эффективные ракетные удары ВС России на всю глубину обороны противника.По информации Минобороны РФ, только за минувшие сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком направлениях уничтожены более 500 военнослужащих, девять единиц бронетехники, две радиолокационные станции ЗРК С-300, три самолета (2 МиГ-29 и Су-25), два вертолета (Ми-8) и пять беспилотников ВСУ.Украинские подразделения к утру 20 декабря выбиты из центральной части города Марьинка в частный, одноэтажный сектор, где невозможно эффективно обороняться. Высокая плотность огня российских войск не позволяет противнику перегруппироваться, получить подкрепление со стороны Угледара или Курахово. Более того, утрата позиций в Марьинке вскоре обернется для ВСУ серьезными проблемами (оперативным окружением) на Угледарском направлении.Одновременно российские войска развивают наступление на Артемовск (Бахмут), где сложилась критическая для ВСУ обстановка. Под Артемовском разгромлен элитный 214-й батальон OPFOR, сформированный и подготовленный западными "специалистами" по стандартам НАТО. "Бахмутская мясорубка" эффективно перемалывает украинские подразделения и иллюзии Запада. Солдаты "незалежной" роют окопы в полный рост, и готовятся к боям в центре Артемовска. В мирное время в этом городе проживали около 70 тысяч человек, сегодня – значительно меньше, но для "живого щита" ВСУ достаточно.Киевский режим чрезвычайно тревожит перспектива встречи Нового 2023-го года масштабным поражением украинской армии, потерей еще одного стратегического (Бахмутского) укрепрайона. Украинский президент Владимир Зеленский обозначил Артемовск "самой горячей точкой на всей линии фронта". Командующий ВСУ Валерий Залужный поддержал ужесточение наказаний за дезертирство, ведь неисполнение приказов и бегство солдат с передовой приняли массовый характер. Проект "расстрельного" закона № 8271 вызвал панику в рядах ВСУ. По данным The New York Times, вся Украина готовится к резкой эскалации боевых действий в ходе "зимнего наступления России".Найдите три отличия: Сайгон, Кабул и КиевВашингтон и Киев в равной степени обеспокоены истощением западных арсеналов, успешным развитием российской СВО и унынием европейских союзников. Миллионы украинских беженцев, растущие экономические трудности и 11-процентная инфляция в ЕС – резко уменьшили число спонсоров киевского режима, а также объемы военной и финансовой помощи.За исключением Польши, никто из членов НАТО не спешит мобилизовать свои силы для изнурительной войны с Россией (Варшава планирует призвать в 2023 году 200 тысяч резервистов, и довести войско польское до 400 тысяч). Лондон, Париж, Берлин не намерены рисковать в ядерном конфликте с Москвой. В американском обществе войну с Россией поддерживают лишь немногие идеологи, политические приспособленцы и безрассудно-алчные представители ВПК.В администрации Белого дома и в Пентагоне прекрасно понимают, что ВСУ могут рухнуть под тяжестью российского наступления. И сам главком Залужный в интервью журналу Economist признал, что российские тактика и мобилизация работают, украинские силы могут потерпеть поражение. Поэтому ВСУ "для победы" срочно необходимы 300 новых танков, 700 БМП, 500 гаубиц. Требования генерала заведомо невыполнимые. Издание The American Conservative справедливо заметило, что Украина "проигрывает войну с Россией", а генерал Залужный "не просит помощи, он просит новую армию". Трансформация прокси-войны Запада несет большие риски и угрозы Соединенным Штатам и НАТО.Член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер вчера заявил, что НАТО способно победить Россию за три дня. Ранее о такой возможности туманно говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Здесь уместно вспомнить, что в 1963 году США послали во Вьетнам 16 тысяч военных советников. Никто не допускал мысли, что Вашингтон поддерживает правительство Южного Вьетнама, которое не способно победить Северный Вьетнам. Госсекретарь Дин Раск говорил: "Мы не уйдем, пока война не будет выиграна". Конфликт протяженностью в 20 лет завершился гибелью 58 тысяч солдат США, и бегством американцев из Сайгона в 1973 году.История ничему не учит. Даже после позорной "эвакуации" войск Пентагона и НАТО из Кабула в августе 2021 года правильные выводы в Вашингтоне не сделали – "замахнулись" на Россию. Опосредствованно, руками киевских марионеток, и все же это США призвали украинцев к войне с РФ. Сегодня Вашингтон "продлевает страдания Украины", и совершенно не застрахован от "проекции" российской СВО на территорию США.Украинский конфликт уже обернулся против Вашингтона, и ускорил разрушение американской "гегемонии". Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что лидерство США подходит к концу из-за "финансового разорения" и еще: "Вашингтон больше не сможет навязать остальному миру американскую или возглавляемую Штатами англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет".Российская СВО вызвана исключительно расширением НАТО на восток, военным освоением постсоветского пространства, и после ликвидации причины Европа может стать зоной мира и благополучия. Устроит ли это Соединенные Штаты? Вопрос спорный.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

