https://uz.sputniknews.ru/20221221/sneg-i-gololeditsa-prognoz-pogody-na-21-dekabrya-30916669.html

Снег и гололедица: прогноз погоды на 21 декабря

Снег и гололедица: прогноз погоды на 21 декабря

Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Местами возможна гололедица. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, во второй половине дня небольшие осадки (дождь, снег), туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем — 5-7 градусов тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, ночью и утром небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 6-11 градусов мороза, днем — 3 градуса мороза—2 градуса тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, ночью и утром небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 3 градуса мороза—2 градуса тепла, днем — 3-8 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем — 3-8 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами небольшие осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градуса мороза, днем — 0-5 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами снег, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3 градуса мороза—2 градуса тепла.

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снег и гололедица прогноз погоды на 21 декабря какая погода ожидается в среду на территории республики узбекистан ташкент бухара самарканд фергана