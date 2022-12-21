https://uz.sputniknews.ru/20221221/stala-izvestna-prichina-pojara-v-teatre-ilxom-30949845.html

Стала известна причина пожара в театре "Ильхом"

Стала известна причина пожара в театре "Ильхом"

Страховая компания выделила театру средства для ремонта сгоревших помещений.

2022-12-21T20:02+0500

2022-12-21T20:02+0500

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происшествия

театр "ильхом"

пожар

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Причиной пожара в театре "Ильхом" стало короткое замыкание в изношенной электропроводке. Об этом сообщила пресс-служба театра.Сейчас сотрудники театра приводят в порядок пострадавший выставочный зал, вскоре начнут ремонтные работы сгоревших помещений.Срдества на ремонт выделила страховая команда проекта Gross, сообщили в пресс-службе.Напомним, пожар в театре-студии "Ильхом" случился 12 декабря. В результате возгорания пострадало 80 кв.м. холла театра на первом этаже. Пострадавших нет.

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