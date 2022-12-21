https://uz.sputniknews.ru/20221221/stala-izvestna-prichina-pojara-v-teatre-ilxom-30949845.html
Стала известна причина пожара в театре "Ильхом"
Стала известна причина пожара в театре "Ильхом"
Страховая компания выделила театру средства для ремонта сгоревших помещений.
2022-12-21T20:02+0500
2022-12-21T20:02+0500
2022-12-21T21:32+0500
происшествия
театр "ильхом"
пожар
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Причиной пожара в театре "Ильхом" стало короткое замыкание в изношенной электропроводке. Об этом сообщила пресс-служба театра.Сейчас сотрудники театра приводят в порядок пострадавший выставочный зал, вскоре начнут ремонтные работы сгоревших помещений.Срдества на ремонт выделила страховая команда проекта Gross, сообщили в пресс-службе.Напомним, пожар в театре-студии "Ильхом" случился 12 декабря. В результате возгорания пострадало 80 кв.м. холла театра на первом этаже. Пострадавших нет.
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театр ильхом пожар причина возгорания
театр ильхом пожар причина возгорания
Стала известна причина пожара в театре "Ильхом"
20:02 21.12.2022 (обновлено: 21:32 21.12.2022)
Страховая компания выделила театру средства для ремонта сгоревших помещений.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik.
Причиной пожара в театре "Ильхом" стало короткое замыкание в изношенной электропроводке. Об этом сообщила
пресс-служба театра.
"По факту пожара в театре "Ильхом" была проведена предварительная экспертиза органами пожарной безопасности Узбекистана. Причина возгорания: короткое замыкание, произошедшее из-за изношенности электропроводки", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас сотрудники театра приводят в порядок пострадавший выставочный зал, вскоре начнут ремонтные работы сгоревших помещений.
Срдества на ремонт выделила страховая команда проекта Gross, сообщили в пресс-службе.
Напомним, пожар в театре-студии "Ильхом" случился 12 декабря. В результате возгорания пострадало 80 кв.м. холла театра на первом этаже. Пострадавших нет.