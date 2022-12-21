https://uz.sputniknews.ru/20221221/uzbekistan-i-kazaxstan-realizuyut-svyshe-30-proektov-na-summu-bolee-3-mlrd---xodjaev-30922604.html

Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более $3 млрд - Ходжаев

Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более $3 млрд - Ходжаев

По словам министра, страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время.

2022-12-21T11:13+0500

2022-12-21T11:13+0500

2022-12-21T11:20+0500

экономика

жамшид ходжаев

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В данное время Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 совместных проектов на сумму более $3 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе бизнес-форума с участием предпринимателей двух государств.Так, между республиками реализуются следующие проекты:Министр отметил, что страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время.Также Ходжаев подчеркнул, что именно регионы Узбекистана и Казахстана являются катализаторами дальнейшего углубления двустороннего партнёрства.Он сообщил, что между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской областями будут подписаны дорожные карты "по дальнейшему расширению сотрудничества по целому спектру направлений".Помимо прочего, Ходжаев предложил в месячный срок разработать и утвердить программу совместных межрегиональных выставок на 2023-2024 гг.Кроме этого, министр пригласил казахстанских партнёров к совместному выращиванию плодоовощной продукции на территории Узбекистана, а также предложил реализовать совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерновых, масличных и кормовых культур на территории Казахстана.Ходжаев сообщил, что на днях Узбекистан и Казахстан примут отдельную дорожную карта с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.

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узбекистан и казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более 3 млрд долларов ходжаев по словам министра страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время