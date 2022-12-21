https://uz.sputniknews.ru/20221221/uzbekistan-i-kazaxstan-realizuyut-svyshe-30-proektov-na-summu-bolee-3-mlrd---xodjaev-30922604.html
Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более $3 млрд - Ходжаев
Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более $3 млрд - Ходжаев
По словам министра, страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время.
2022-12-21T11:13+0500
2022-12-21T11:13+0500
2022-12-21T11:20+0500
экономика
жамшид ходжаев
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В данное время Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 совместных проектов на сумму более $3 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе бизнес-форума с участием предпринимателей двух государств.Так, между республиками реализуются следующие проекты:Министр отметил, что страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время.Также Ходжаев подчеркнул, что именно регионы Узбекистана и Казахстана являются катализаторами дальнейшего углубления двустороннего партнёрства.Он сообщил, что между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской областями будут подписаны дорожные карты "по дальнейшему расширению сотрудничества по целому спектру направлений".Помимо прочего, Ходжаев предложил в месячный срок разработать и утвердить программу совместных межрегиональных выставок на 2023-2024 гг.Кроме этого, министр пригласил казахстанских партнёров к совместному выращиванию плодоовощной продукции на территории Узбекистана, а также предложил реализовать совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерновых, масличных и кормовых культур на территории Казахстана.Ходжаев сообщил, что на днях Узбекистан и Казахстан примут отдельную дорожную карта с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.
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узбекистан и казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более 3 млрд долларов ходжаев по словам министра страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время
узбекистан и казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более 3 млрд долларов ходжаев по словам министра страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время
Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 проектов на сумму более $3 млрд - Ходжаев
11:13 21.12.2022 (обновлено: 11:20 21.12.2022)
По словам министра, страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В данное время Узбекистан и Казахстан реализуют свыше 30 совместных проектов на сумму более $3 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе бизнес-форума с участием предпринимателей двух государств.
Так, между республиками реализуются следующие проекты:
строительство электростанций с "Eurasian Resources Group" ($1,5 млрд);
строительство ТЭС вблизи месторождения "Каражыра" ($900 млн);
строительство мультимодального транспортно-логистического центра с "ПиТиСи Холдинг" ($300 млн);
производств фосфорных и минеральных удобрений с "Казфосфат" ($1,3 млрд);
производство бытовой техники ($55 млн),
расширение производства автомобилей ($50 млн);
выпуск керамической плитки ($40 млн) и другие.
Министр отметил, что страны приступят к реализации новых инициатив в ближайшеее время.
Также Ходжаев подчеркнул, что именно регионы Узбекистана и Казахстана являются катализаторами дальнейшего углубления двустороннего партнёрства.
"За последние годы нам удалось существенно расширить масштабы и глубину межрегионального партнёрства, которые охватывают всё больше и больше направлений. Однако важно продолжать дальнейшее развитие межрегиональных связей для того, чтобы абсолютно все регионы наших стран были вовлечены в совместные проекты и инициативы", - заявил он.
Он сообщил, что между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской областями будут подписаны дорожные карты "по дальнейшему расширению сотрудничества по целому спектру направлений".
Помимо прочего, Ходжаев предложил в месячный срок разработать и утвердить программу совместных межрегиональных выставок на 2023-2024 гг.
Кроме этого, министр пригласил казахстанских партнёров к совместному выращиванию плодоовощной продукции на территории Узбекистана, а также предложил реализовать совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерновых, масличных и кормовых культур на территории Казахстана.
Ходжаев сообщил, что на днях Узбекистан и Казахстан примут отдельную дорожную карта с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.