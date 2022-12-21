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Узбекистанцы в Туле собрали тонну гумпомощи для Мариуполя - видео
Узбекистанцы в Туле собрали тонну гумпомощи для Мариуполя - видео
Что отправили трудовые мигранты мариупольцам, рассказывает в репортаже корреспондент Sputnik Виктор Сидоренко.
2022-12-21T21:15+0500
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видео
гуманитарная помощь
россия
узбекистанцы
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Более тонны продуктов в Мариуполь собрали и отправили узбекистанские граждане, находящиеся на заработках в России. Груз уже прибыл в город и станет подарком на Новый Год жителям ДНР.Но на этом история не заканчивается - желающих поучаствовать в акции оказалось так много, что уже собралась и вторая партия гуманитарного груза. Для кого он предназначен и что отправили мариупольцам трудовые мигранты, смотрите в репортаже нашего корреспондента Виктора Сидоренко.
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видео гуманитарная помощь мариуполь узбекистанцы собрали тонну гуманитарной помощи продукты отправили груз новый год
видео гуманитарная помощь мариуполь узбекистанцы собрали тонну гуманитарной помощи продукты отправили груз новый год

Узбекистанцы в Туле собрали тонну гумпомощи для Мариуполя - видео

21:15 21.12.2022 (обновлено: 22:01 21.12.2022)
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Что отправили трудовые мигранты мариупольцам, рассказывает в репортаже корреспондент Sputnik Виктор Сидоренко.
Более тонны продуктов в Мариуполь собрали и отправили узбекистанские граждане, находящиеся на заработках в России. Груз уже прибыл в город и станет подарком на Новый Год жителям ДНР.
Но на этом история не заканчивается - желающих поучаствовать в акции оказалось так много, что уже собралась и вторая партия гуманитарного груза. Для кого он предназначен и что отправили мариупольцам трудовые мигранты, смотрите в репортаже нашего корреспондента Виктора Сидоренко.
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