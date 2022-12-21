https://uz.sputniknews.ru/20221221/uzbekistantsy-v-tule-sobrali-tonnu-gumpomoschi-dlya-mariupolya---video-30950133.html

Узбекистанцы в Туле собрали тонну гумпомощи для Мариуполя - видео

Узбекистанцы в Туле собрали тонну гумпомощи для Мариуполя - видео

Что отправили трудовые мигранты мариупольцам, рассказывает в репортаже корреспондент Sputnik Виктор Сидоренко.

2022-12-21T21:15+0500

2022-12-21T21:15+0500

2022-12-21T22:01+0500

видео

гуманитарная помощь

россия

узбекистанцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/15/30937045_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a739ec4639ffae9a681dd231b00795d.jpg

Более тонны продуктов в Мариуполь собрали и отправили узбекистанские граждане, находящиеся на заработках в России. Груз уже прибыл в город и станет подарком на Новый Год жителям ДНР.Но на этом история не заканчивается - желающих поучаствовать в акции оказалось так много, что уже собралась и вторая партия гуманитарного груза. Для кого он предназначен и что отправили мариупольцам трудовые мигранты, смотрите в репортаже нашего корреспондента Виктора Сидоренко.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео гуманитарная помощь мариуполь узбекистанцы собрали тонну гуманитарной помощи продукты отправили груз новый год