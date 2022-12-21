https://uz.sputniknews.ru/20221221/uzbekskiy-natsionalnyy-kostyum-priznan-luchshim-na-konkurse-krasoty-miss-international--foto-30920572.html

Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International – фото

Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International – фото

Костюм представительницы Узбекистана был украшен тысячью странами и весил 30 кг.

2022-12-21T17:20+0500

2022-12-21T17:20+0500

2022-12-21T17:20+0500

культура

узбекистан

конкурс

конкурс красоты

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Узбекский национальный костюм был признан лучшим на всемирном конкурсе красоты Miss International 2022, который прошел в столице Японии.Узбекистан на конкурсе красоты представляла Нигина Фахриддинова. По ее словам, из-за переноса даты мероприятия в связи с пандемийными ограничениями Нигина лишилась спонсора и ей пришлось самостоятельно готовится к Miss International.Модель рассказала, что костюм был украшен тысячей страз, из-за такого количества камней чапан весил 30 кг. Над костюмом работали 30 мастериц, который вручную приклеивали каждый камень. Нигина также помогала мастерам.Выход узбекистанки произвел фурор. Во время показа она сбросила с эффектный чапан, под которым скрывались белоснежные крылья необычайно женственного платья.Конкурс Miss International входит в топ лучших мировых конкурсов красоты, он занимает третье место после “Мисс мира” и “Мисс Вселенная”. Ежегодно в этом конкурсе участвуют представительницы более 100 стран.

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узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты miss international фото костюм представительницы узбекистана был украшен тысячей страз и весил 30 кг нигина фахриддинова