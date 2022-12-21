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Культура
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Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International – фото
Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International – фото
Костюм представительницы Узбекистана был украшен тысячью странами и весил 30 кг.
2022-12-21T17:20+0500
2022-12-21T17:20+0500
культура
узбекистан
конкурс
конкурс красоты
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Узбекский национальный костюм был признан лучшим на всемирном конкурсе красоты Miss International 2022, который прошел в столице Японии.Узбекистан на конкурсе красоты представляла Нигина Фахриддинова. По ее словам, из-за переноса даты мероприятия в связи с пандемийными ограничениями Нигина лишилась спонсора и ей пришлось самостоятельно готовится к Miss International.Модель рассказала, что костюм был украшен тысячей страз, из-за такого количества камней чапан весил 30 кг. Над костюмом работали 30 мастериц, который вручную приклеивали каждый камень. Нигина также помогала мастерам.Выход узбекистанки произвел фурор. Во время показа она сбросила с эффектный чапан, под которым скрывались белоснежные крылья необычайно женственного платья.Конкурс Miss International входит в топ лучших мировых конкурсов красоты, он занимает третье место после “Мисс мира” и “Мисс Вселенная”. Ежегодно в этом конкурсе участвуют представительницы более 100 стран.
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узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты miss international фото костюм представительницы узбекистана был украшен тысячей страз и весил 30 кг нигина фахриддинова
узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты miss international фото костюм представительницы узбекистана был украшен тысячей страз и весил 30 кг нигина фахриддинова

Узбекский национальный костюм признан лучшим на конкурсе красоты Miss International – фото

17:20 21.12.2022
© PlovНациональный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе.
Национальный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2022
© Plov
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Костюм представительницы Узбекистана был украшен тысячей страз и весил 30 кг.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Узбекский национальный костюм был признан лучшим на всемирном конкурсе красоты Miss International 2022, который прошел в столице Японии.
© PlovНациональный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе.
Национальный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2022
© Plov
Узбекистан на конкурсе красоты представляла Нигина Фахриддинова. По ее словам, из-за переноса даты мероприятия в связи с пандемийными ограничениями Нигина лишилась спонсора и ей пришлось самостоятельно готовится к Miss International.

"Было сложно, в том числе и в финансовом плане. Но это все не так важно, главное, мне удалось показать всему миру насколько прекрасны узбекские традиции и как великолепен национальный костюм", - рассказывает девушка.

© PlovНациональный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе.
Национальный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2022
© Plov
Модель рассказала, что костюм был украшен тысячей страз, из-за такого количества камней чапан весил 30 кг. Над костюмом работали 30 мастериц, который вручную приклеивали каждый камень. Нигина также помогала мастерам.
"Что же касается модели платья, то его придумала сама. Просмотрела все выпуски этого знаменитого конкурса и поняла, что нужно что-то неординарное. И практически сразу подумала о птице Хумо”, - делится Нигина.
Выход узбекистанки произвел фурор. Во время показа она сбросила с эффектный чапан, под которым скрывались белоснежные крылья необычайно женственного платья.
© PlovНациональный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе.
Национальный костюм из Узбекистана стал лучшим на мировом конкурсе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2022
© Plov
“До сих пор помню, как зал “взорвался” аплодисментами. После мероприятия многие стали интересоваться: неужели в Узбекистане и вправду ходят в таком наряде. Я часами рассказывала о том, что наши наряды не просто красивые, но и по ним можно многое узнать о его владельце, в частности, о его статусе, к примеру, замужем ли девушка. Как правило, белые и яркие цвета, которые имеются и в моем наряде, носили невесты. Каждый вышитый, вернее выбитый узор на моем чапане, рассказывает о богатой культуре узбекского народа”, — отмечает представительница Узбекистана.
Конкурс Miss International входит в топ лучших мировых конкурсов красоты, он занимает третье место после “Мисс мира” и “Мисс Вселенная”. Ежегодно в этом конкурсе участвуют представительницы более 100 стран.
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