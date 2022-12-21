https://uz.sputniknews.ru/20221221/v-rossiyskie-vuzy-v-etom-godu-postupilo-750-uzbekistantsev--rossotrudnichestvo-30949989.html
В российские вузы в этом году поступило 750 узбекистанцев – Россотрудничество
В российские вузы в этом году поступило 750 узбекистанцев – Россотрудничество
Граждане стран ближнего и дальнего зарубежья активно поступают в российские вузы, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
2022-12-21T20:30+0500
2022-12-21T20:30+0500
2022-12-21T21:54+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В 2022-2023 учебном году по квоте Россотрудничества в российские вузы поступило 750 узбекистанцев.Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.Столько же студентов поступило из Таджикистана. Чуть меньше абитуриентов с Украины – 650, из Кыргызстана поступило около 500 человек.Лидирует по количеству студентов Беларусь – 1100 абитуриентов. Есть студенты и из стран дальнего зарубежья.Всего в следующем году ожидают более 30 тыс. иностранных студентов. При этом, студенты из ЛНР и ДНР, поступившие по квотам, продолжат учиться в вузах уже как граждане России.
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россия, образование, вузы
россия, образование, вузы
В российские вузы в этом году поступило 750 узбекистанцев – Россотрудничество
20:30 21.12.2022 (обновлено: 21:54 21.12.2022)
Граждане стран ближнего и дальнего зарубежья активно поступают в российские вузы, рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В 2022-2023 учебном году по квоте Россотрудничества в российские вузы поступило 750 узбекистанцев.
Об этом в интервью Sputnik рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Столько же студентов поступило из Таджикистана. Чуть меньше абитуриентов с Украины – 650, из Кыргызстана поступило около 500 человек.
Лидирует по количеству студентов Беларусь – 1100 абитуриентов. Есть студенты и из стран дальнего зарубежья.
"Несмотря на проведение СВО, у Россотрудничества не было проблем с набором студентов — все по-прежнему хотят учиться в России", — отметил Примаков.
Всего в следующем году ожидают более 30 тыс. иностранных студентов. При этом, студенты из ЛНР и ДНР, поступившие по квотам, продолжат учиться в вузах уже как граждане России.