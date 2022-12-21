https://uz.sputniknews.ru/20221221/vostochnyy-goroskop--2023-chto-prineset-god-chernogo-vodyanogo-krolika-vsem-znakam-zodiaka-30914445.html

Восточный гороскоп – 2023: что принесет год Черного Водяного Кролика всем знакам зодиака

Восточный гороскоп – 2023: что принесет год Черного Водяного Кролика всем знакам зодиака

Каким будет наступающий Год Кролика – читайте в нашем материале.

2022-12-21T22:01+0500

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Покровителем 2023 года становится Черный Водяной Кролик, согласно китайскому календарю. Это будет четвертый год лунного цикла, и, как считают китайцы, именно он является самым счастливым среди всех 12 лет, каждый из которых обладает своим зверем-покровителем.В этом году окрас Кролика – черный, символ женской энергии "инь", поэтому считается, что в 2023 году женщины априори могут рассчитывать на везение и удачу.В китайской философии Кролик – олицетворение доброты, семьи, дома, а еще, как ни странно, решительности и смелости. Поэтому наступающий год несет энергетику гармонии и спокойствия, располагает к созданию семьи.Когда наступает Год Кролика:С 22 января 2023 года. А продлится до 9 февраля 2024-го.Что сулит Год Кролика каждому знаку восточного гороскопа в 2023 годуКрысаЛюди, родившиеся под знаком Крысы, могут расслабиться – их ждет счастливый год, многих представителей знака ожидает прибавление в семье. Трудности, которые если и будут возникать в 2023-м, окажутся незначительными.БыкБыки отлично потрудились в 2022 году, и 2023 станет для них временем пожинать плоды. Конфликты и трудности могут возникать лишь в любовной сфере – и то из-за усталости Быка. Помните, что спокойный диалог решит все проблемы.Тигр2023 год предоставит вам немало шансов выйти на новый уровень в карьере. Однако вам понадобится проявить трудолюбие и упорство. В отношениях же все безоблачно, если не считать свойственной вам ревности: будете перегибать палку – рискуете все испортить.КроликВ ваш год вам просто должно везти. Настройтесь на самое лучше, что принесет вам 2023 – достаток, удачу и новые достижения. Наступающий год станет еще и отличным периодом для построения крепких отношений и вступления в брак.ДраконТотемный покровитель года Кролик лоялен к Драконам и обещает им прежде всего успехи в карьере и материальной сфере. А еще – семейное благополучие. Свободные Драконы встретят свою любовь в грядущем году.Змея В 2023 году лидерские качества Змеи раскроются как никогда – многие Змеи совершат настоящий прорыв на работе. Особенно повезет Змеям, которые находятся в процессе учебы – они узнают много нового, и полученные знания позволят им выйти на новый уровень как специалистам. В личной жизни тоже плюсы – одиноких Змей ждет страстный роман.ЛошадьЛошади стоит приготовиться к напряженным моментам на работе, которые сделают ее более стрессоустойчивой и сильной, а эти навыки пригодятся ей в будущем на позиции повыше. В личной жизни позитивных перемен стоит ожидать со второй половины 2023 года.КозаВ 2023 году Коза может стремительно подняться вверх по карьерной лестнице, однако стоит быть готовыми к противостоянию с неким высокопоставленным лицом. В личной сфере многих свободных Коз ждут отношения с властным человеком, притереться в отношениях с которым будет весьма непросто, однако союз будет счастливым.ОбезьянаОбезьяны в 2023 году могут рассчитывать на успехи в карьере – здесь, вероятно, поможет влиятельный наставник. Будьте готовы перерабатывать и оставаться в офисе допоздна, зато вас ждет бонус – увеличение зарплаты.ПетухПетухи в 2023 году сосредоточатся в основном на личной жизни и семье. На протяжении года вам не раз удастся отдохнуть в кругу самых близких людей. А что касается амурных дел, многих Петухов ждет встреча с сильным и волевым человеком – роман окажется захватывающим и чувственным.Собака2023 год для Собак станет годом перемен. Многим представителям знака нужно будет сделать судьбоносный выбор в жизни. Деловая сфера била ключом в 2022-м, теперь настает время личных дел – свободных Собак ждут свидания и красивые романы, тех, кто уже обрел пару, посетит ощущение второго медового месяца.СвиньяСвинью в 2023 году ждет много поездок (кстати, свободные представители знака с большой вероятностью могут встретить любовь всей своей жизни в дороге). Все трудные ситуации, возникшие в 2022, в новом году рассеиваются и исчезают. Многие Свиньям предложат кардинально изменить жизнь в плане работы – уехать в длительную командировку, например.

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