https://uz.sputniknews.ru/20221221/xodjaev-k-kontsu-2022-goda-tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-i-rk-priblizitsya-k-5-mlrd-30921910.html
Ходжаев: к концу 2022 года товарооборот между Узбекистаном и РК приблизится к $5 млрд
Ходжаев: к концу 2022 года товарооборот между Узбекистаном и РК приблизится к $5 млрд
По словам министра, в республике действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.
2022-12-21T10:58+0500
2022-12-21T10:58+0500
2022-12-21T10:58+0500
экономика
жамшид ходжаев
узбекистан
казахстан
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу текущего года приблизится к $5 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе узбекско-казахстанского Межрегионального бизнес-форума.Также он отметил динамику партнерства между двумя государствами и рассказал, что в данное время в Узбекистане действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.
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ходжаев к концу 2022 года товарооборот между узбекистаном и рк приблизится к $5 млрд по словам министра в республике действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала
ходжаев к концу 2022 года товарооборот между узбекистаном и рк приблизится к $5 млрд по словам министра в республике действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала
Ходжаев: к концу 2022 года товарооборот между Узбекистаном и РК приблизится к $5 млрд
По словам министра, в республике действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу текущего года приблизится к $5 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе узбекско-казахстанского Межрегионального бизнес-форума.
"Мы поставили задачу довести товарооборот до $10 млрд, в том числе посредством активного импортозамещения. Для достижения этой цели в ближайшее время будет создана совместная Внешнеторговая компания", — заявил министр.
Также он отметил динамику партнерства между двумя государствами и рассказал, что в данное время в Узбекистане действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.
"Хочу отметить, что буквально пять лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше. Только за 9 месяцев текущего года создано 130 совместных предприятий", - подчеркнул Ходжаев.