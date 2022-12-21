https://uz.sputniknews.ru/20221221/xodjaev-k-kontsu-2022-goda-tovarooborot-mejdu-uzbekistanom-i-rk-priblizitsya-k-5-mlrd-30921910.html

Ходжаев: к концу 2022 года товарооборот между Узбекистаном и РК приблизится к $5 млрд

Ходжаев: к концу 2022 года товарооборот между Узбекистаном и РК приблизится к $5 млрд

По словам министра, в республике действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.

2022-12-21T10:58+0500

2022-12-21T10:58+0500

2022-12-21T10:58+0500

экономика

жамшид ходжаев

узбекистан

казахстан

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу текущего года приблизится к $5 млрд. Об этом сообщил министр инвестиций и внешней торговли республики Жамшид Ходжаев в ходе узбекско-казахстанского Межрегионального бизнес-форума.Также он отметил динамику партнерства между двумя государствами и рассказал, что в данное время в Узбекистане действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ходжаев к концу 2022 года товарооборот между узбекистаном и рк приблизится к $5 млрд по словам министра в республике действуют около 1 200 предприятий с участием казахстанского капитала