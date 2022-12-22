https://uz.sputniknews.ru/20221222/glavy-uzbekistana-i-kazaxstana-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate-30971942.html

Главы Узбекистана и Казахстана провели переговоры в расширенном формате

Главы Узбекистана и Казахстана провели переговоры в расширенном формате

Какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров глав государств в расширенном формате - читайте в нашем материале.

2022-12-22T15:41+0500

2022-12-22T15:41+0500

2022-12-22T15:42+0500

политика

глава государства

узбекистан

казахстан

переговоры

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе переговоров Мирзиёев подчеркнул значительный прогресспо всем направлениям многопланового и взаимовыгодного узбекско-казахского сотрудничества. Также он отметил, что в данное время по всему Узбекистану проходят мероприятия, посвящённые жизни и творчеству поэта Абая Кунанбаева.Токаев, в свою очередь подчеркнул, что подписываемые договоры открывают новые горизонты и в полной мере отражают обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению.Также в ходе переговоров стороны отметили, что ядром двустороннего сотрудничества является экономика и необходимо прилагать больше усилий для использования огромного потенциала двух государств. В целях увеличения объемов товарооборота было принято решение сформировать рабочую группу во главе с вице-премьерами и создать совместную внешнеторговую компанию.Особое внимание было уделено продвижению проектов кооперации, в том числе в четверг будет дан старт крупным проектам в энергетике, автомобилестроении, химической, электротехнической, строительстве, логистике и других.Главы государств также обсудили энергетику. Президенты условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа.Использование и повышение транзитного потенциала также была определена как одна из из ключевых сфер взаимодействия.Кроме этого, главы Узбекистана и Казахстана отметили важность дальнейшего укрепления и расширения межпарламентских контактов и культурно-гуманитарных обменов.Помимо прочего, президент Узбекистана выразил признательностьза решение об установке в центре Астаны памятника узбекскому поэту Алишеру Навои.Также Мирзиёев предложил организовать совместные исследования по изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия, а также запустить с этой целью совместный информационный ресурс, включающий ТВ, радио и веб-сайт, издавать книги писателей и поэтов.В завершение переговоров правительствам двух стран президенты поручили взять под строгий контроль реализацию всех достигнутых договорённостей и согласовать соответствующую "дорожную карту".

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главы узбекистана и казахстана провели переговоры в расширенном формате какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров глав государств в расширенном формате