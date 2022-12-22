Главы Узбекистана и Казахстана провели переговоры в расширенном формате
15:41 22.12.2022 (обновлено: 15:42 22.12.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Какие договоренности были достигнуты в ходе переговоров глав двух государств в расширенном формате - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
В ходе переговоров Мирзиёев подчеркнул значительный прогресс
по всем направлениям многопланового и взаимовыгодного узбекско-казахского сотрудничества. Также он отметил, что в данное время по всему Узбекистану проходят мероприятия, посвящённые жизни и творчеству поэта Абая Кунанбаева.
по всем направлениям многопланового и взаимовыгодного узбекско-казахского сотрудничества. Также он отметил, что в данное время по всему Узбекистану проходят мероприятия, посвящённые жизни и творчеству поэта Абая Кунанбаева.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
"Сегодня подписываем два исторических документа. Особо отмечу Договор о союзничестве, который отвечает исконным интересам обоих братских народов и знаменует собой новый этап в истории узбекско-казахстанских отношений. Союзничество – это самый высокий и доверительный уровень межгосударственного партнёрства. Тем самым мы подтвердили, что намерены строить общее будущее. Договор о демаркации государственной границы свидетельствует о прочности наших связей, служит делу мира и безопасности в регионе. Наша граница всегда была и остаётся границей дружбы и добрососедства", - подчеркнул Мирзиёев.
Токаев, в свою очередь подчеркнул, что подписываемые договоры открывают новые горизонты и в полной мере отражают обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению.
Также в ходе переговоров стороны отметили, что ядром двустороннего сотрудничества является экономика и необходимо прилагать больше усилий для использования огромного потенциала двух государств. В целях увеличения объемов товарооборота было принято решение сформировать рабочую группу во главе с вице-премьерами и создать совместную внешнеторговую компанию.
Особое внимание было уделено продвижению проектов кооперации, в том числе в четверг будет дан старт крупным проектам в энергетике, автомобилестроении, химической, электротехнической, строительстве, логистике и других.
"Уверен, что прорабатываемый проект Международного центра промышленной кооперации станет важной площадкой для генерации новых проектов", - заявил Мирзиёев.
Главы государств также обсудили энергетику. Президенты условились продвигать проекты по модернизации и строительству энергетических мощностей, геологоразведке и глубокой переработке природного газа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
Использование и повышение транзитного потенциала также была определена как одна из из ключевых сфер взаимодействия.
"Сегодня мы вышли на стабильный рост грузоперевозок, договорились взаимно создавать благоприятные условия для двусторонних и транзитных перевозок. В целях кратного увеличения объёмов перевозимых грузов условились ускорить проекты, направленные на расширение транспортной инфраструктуры", - отметил узбекистанский лидер.
Кроме этого, главы Узбекистана и Казахстана отметили важность дальнейшего укрепления и расширения межпарламентских контактов и культурно-гуманитарных обменов.
"Необходимо использовать возможности Межпарламентского совета для мониторинга выполнения всех договорённостей на высшем уровне", - особо выделил Мирзиёев.
Помимо прочего, президент Узбекистана выразил признательность
за решение об установке в центре Астаны памятника узбекскому поэту Алишеру Навои.
за решение об установке в центре Астаны памятника узбекскому поэту Алишеру Навои.
"Это является ярким подтверждением большого уважения к нашей общей истории и культуре, символом нерушимости уз дружбы между двумя братскими народами", - сказал глава республики.
Также Мирзиёев предложил организовать совместные исследования по изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия, а также запустить с этой целью совместный информационный ресурс, включающий ТВ, радио и веб-сайт, издавать книги писателей и поэтов.
В завершение переговоров правительствам двух стран президенты поручили взять под строгий контроль реализацию всех достигнутых договорённостей и согласовать соответствующую "дорожную карту".