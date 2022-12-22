https://uz.sputniknews.ru/20221222/gololeditsa-i-tuman-prognoz-pogody-na-22-dekabrya-30955851.html

Гололедица и туман: прогноз погоды на 22 декабря

Гололедица и туман: прогноз погоды на 22 декабря

Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-22T09:40+0500

2022-12-22T09:40+0500

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ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, переменная облачность. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Температура по стране колеблется в пределах 2-7 градусов тепла, на севере — 3 градуса ниже нуля-2 градуса тепла. Ветер 7-12 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Утром возможен туман. Температура в столице страны — 3-5 градусов тепла. Ветер 3-8 м/с.В горных районах местами снег. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица. Температура 0-5 градусов ниже нуля.

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