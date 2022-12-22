https://uz.sputniknews.ru/20221222/mirziyoev-i-tokaev-posetili-mavzolei-shayxa-xovandi-taxura-i-tulebiya-v-tashkente---foto-30961868.html

Мирзиёев и Токаев посетили мавзолеи Шайха Хованди Тахура и Тулебия в Ташкенте - фото

Мирзиёев и Токаев посетили мавзолеи Шайха Хованди Тахура и Тулебия в Ташкенте - фото

Токаев подробно ознакомился с историей мавзолеев и проведенной работой по благоустройству данных святынь.

2022-12-22T12:02+0500

2022-12-22T12:02+0500

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политика

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

ташкент

мавзолей

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили расположенные в Ташкенте мавзолеи Шайха Хованди Тахура и Тулебия. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Казахстанский лидер подробно ознакомился с историей мавзолеев и проведенной работой по благоустройству данных святынь. В ходе посещения были прочитаны суры из Корана и молитвы.Токаев выразил искреннюю признательность главе государства и всему народу Узбекистана за бережное отношение к историко-культурному наследию казахского и узбекского народов.Напомним, ученый и суфий Шайх Хованди Тахур, живший в XIV веке, был продолжателем учения Ходжи Ахмада Яссави. Со временем около мавзолея стали возводить усыпальницы и других исторических личностей. В частности, в XVII веке здесь был погребен Тулебий, один из самых почитаемых представителей казахского народа, также известный как "Калдыргач-бий". Он был одним из великих биев (судей) и авторов свода законов "Жеты Жаргы".

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мирзиёев и токаев посетили мавзолеи шайха хованди тахура и тулебия в ташкенте фото токаев подробно ознакомился с историей мавзолеев и проведенной работой по благоустройству данных святынь