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Новогодние красавицы: самые нарядные елки Ташкента - фото
Новогодние красавицы: самые нарядные елки Ташкента - фото
Приближается Новый год. На улицах, в парках и торговых центрах столицы появились новогодние елки. Самые нарядные новогодние красавицы - в фотоподборке Sputnik.
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фото
новый год
новогодняя елка
ташкент
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фото узбекистан ташкент новый год елки наряженные торговые центры рынки улицы самые красивые нарядные новогодние украшения
фото узбекистан ташкент новый год елки наряженные торговые центры рынки улицы самые красивые нарядные новогодние украшения

Новогодние красавицы: самые нарядные елки Ташкента - фото

22:00 22.12.2022
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Приближается Новый год. На улицах, в парках и торговых центрах столицы появились новогодние елки. Самые нарядные новогодние красавицы - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Зафар Халилов

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Элина Бекназарова

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik/Элина Бекназарова

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Элина Бекназарова

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik/Элина Бекназарова

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Зафар Халилов

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik/Зафар Халилов

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Элина Бекназарова

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik/Элина Бекназарова

Новогодние елки в Ташкенте

© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Новогодние елки в Ташкенте

Новогодние елки в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова

Новогодние елки в Ташкенте

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