Новогодние красавицы: самые нарядные елки Ташкента - фото

© Sputnik
Новогодние елки в Ташкенте
1/12
© Sputnik
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Зафар Халилов
Новогодние елки в Ташкенте
2/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Новогодние елки в Ташкенте
3/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Новогодние елки в Ташкенте
4/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Новогодние елки в Ташкенте
5/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Новогодние елки в Ташкенте
6/12
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Элина Бекназарова
Новогодние елки в Ташкенте
7/12
© Sputnik/Элина Бекназарова
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Элина Бекназарова
Новогодние елки в Ташкенте
8/12
© Sputnik/Элина Бекназарова
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Новогодние елки в Ташкенте
9/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Зафар Халилов
Новогодние елки в Ташкенте
10/12
© Sputnik/Зафар Халилов
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Элина Бекназарова
Новогодние елки в Ташкенте
11/12
© Sputnik/Элина Бекназарова
Новогодние елки в Ташкенте
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Новогодние елки в Ташкенте
12/12
© Sputnik/Диёра Абдурахманова
Новогодние елки в Ташкенте