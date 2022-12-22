https://uz.sputniknews.ru/20221222/o-chem-dogovorilis-glavy-uzbekistana-i-kazaxstana---podrobnosti-30969391.html
О чем договорились главы Узбекистана и Казахстана - подробности
О чем договорились главы Узбекистана и Казахстана - подробности
Что обсудили Мирзиёев и Токаев в ходе переговоров в узком формате - читайте в нашем материале.
2022-12-22T14:10+0500
2022-12-22T14:10+0500
2022-12-22T14:12+0500
политика
узбекистан
казахстан
глава государства
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
переговоры
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Главы двух государств выразили уверенность, что переговоры на высшем уровне придадут новый импульс развитию узбекско-казахских отношений стратегического партнёрства и союзничества.Мирзиёев отметил, что Казахстан является близким и надёжным партнёром Узбекистана.Ключевыми темами переговоров стали вопросы расширения отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, водной и других сферах.По сообщению пресс-службы, главы государств констатировали динамично растущий объём взаимной торговли, который приблизился к $5 млрд. Также они обсудили региональную и международную повестку и вопросы обеспечения стабильного развития Центральной Азии.
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о чем договорились главы узбекистана и казахстана подробности что обсудили мирзиёев и токаев в ходе переговоров в узком формате читайте в нашем материале
о чем договорились главы узбекистана и казахстана подробности что обсудили мирзиёев и токаев в ходе переговоров в узком формате читайте в нашем материале
О чем договорились главы Узбекистана и Казахстана - подробности
14:10 22.12.2022 (обновлено: 14:12 22.12.2022)
Что обсудили Мирзиёев и Токаев в ходе переговоров в узком формате - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком формате. Об этом сообщает
пресс-служба узбекистанского лидера.
Главы двух государств выразили уверенность, что переговоры на высшем уровне придадут новый импульс развитию узбекско-казахских отношений стратегического партнёрства и союзничества.
Мирзиёев отметил, что Казахстан является близким и надёжным партнёром Узбекистана.
"Узбеки и казахи – не просто близкие соседи, а братья, связанные общим историческим наследием, культурными и духовными ценностями. Это наше бесценное богатство, и мы им дорожим и будем дорожить. Я уверен, у нас единая судьба и общее будущее", – заявил президент.
Ключевыми темами переговоров стали вопросы расширения отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, водной и других сферах.
По сообщению пресс-службы, главы государств констатировали динамично растущий объём взаимной торговли, который приблизился к $5 млрд. Также они обсудили региональную и международную повестку и вопросы обеспечения стабильного развития Центральной Азии.