https://uz.sputniknews.ru/20221222/o-chem-dogovorilis-glavy-uzbekistana-i-kazaxstana---podrobnosti-30969391.html

О чем договорились главы Узбекистана и Казахстана - подробности

О чем договорились главы Узбекистана и Казахстана - подробности

Что обсудили Мирзиёев и Токаев в ходе переговоров в узком формате - читайте в нашем материале.

2022-12-22T14:10+0500

2022-12-22T14:10+0500

2022-12-22T14:12+0500

политика

узбекистан

казахстан

глава государства

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

переговоры

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Главы двух государств выразили уверенность, что переговоры на высшем уровне придадут новый импульс развитию узбекско-казахских отношений стратегического партнёрства и союзничества.Мирзиёев отметил, что Казахстан является близким и надёжным партнёром Узбекистана.Ключевыми темами переговоров стали вопросы расширения отношений в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, водной и других сферах.По сообщению пресс-службы, главы государств констатировали динамично растущий объём взаимной торговли, который приблизился к $5 млрд. Также они обсудили региональную и международную повестку и вопросы обеспечения стабильного развития Центральной Азии.

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о чем договорились главы узбекистана и казахстана подробности что обсудили мирзиёев и токаев в ходе переговоров в узком формате читайте в нашем материале