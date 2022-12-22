https://uz.sputniknews.ru/20221222/rabota-na-operejenie-kak-strany-tsa-reagiruyut-na-ukrainskiy-krizis-30983926.html

Работа на опережение: как страны ЦА реагируют на украинский кризис

Работа на опережение: как страны ЦА реагируют на украинский кризис

Наибольшей устойчивостью к украинскому кризису обладают страны региона с высоким уровнем реального суверенитета – в их числе и Узбекистан, отмечают эксперты клуба "Валдай".

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политика

украина

центральная азия

узбекистан

дискуссионный клуб "валдай"

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ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. "Центральная Азия и украинский кризис" - под таким интригующим названием сегодня вышел аналитический доклад международного дискуссионного клуба "Валдай". Исследование финализировало работу клуба в этом году.Как рассказал руководитель проекта, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, тема доклада была выбрана не случайно, ведь в 2022 году Россия вышла на совершенно новый этап сотрудничества со странами Азии. А центральноазиатские государства, по мнению Бордачева, близки России "и в экономическом, и в человеческом плане".Украинский кризис стал одной из обсуждаемых тем во многих странах мира, и государства Центральной Азии в этом случае не исключение. Как страны региона отнеслись к событиям после февраля текущего года, в какой степени ситуация повлияла на их совместные экономические проекты с РФ и как ведут себя в условиях нового миропорядка США по отношению к Центральной Азии – читайте в нашем обзоре.Как Россия влияет на Центральную АзиюНи для кого не секрет, что Россия является важным экономическим партнером для всех государств на территории Центральной Азии. На сегодняшний день регион динамично развивается, отмечают авторы доклада: объем ВВП по региону в прошлом году составил $347 млрд. Для сравнения – еще в 2010-м он едва превышал $63 млрд.Как позиционируют себя страны региона на международной арене, тоже всем известно. Центральноазиатские государства все традиционно считают, что их географическое положение – на перекрестке между Азией, Европой и Ближним Востоком, - делает их особенно привлекательными для инвестиций.Но здесь есть одно "но" - у всех стран региона без исключения весьма слаб выход к морским торговым путям. В рейтинге по индексу логистики, который публикует клуб "Валдай" в своем исследовании, Казахстан, например, занимает 77 место. Узбекистан расположился еще дальше – на 118 строчке рейтинга.Далее идет Туркменистан (140 место), затем – Кыргызстан и Таджикистан (146 и 153 места, соответственно). Поэтому на сегодняшний день каждая страна центральноазиатского пространства уделяет повышенное внимание развитию транспортно-логистической системы.Чтобы создавать логистическую инфраструктуру и транспортные маршруты, странам ЦА необходимо значительное финансирование. Основными инвесторами в странах ЦА же являются Россия и Китай. Если говорить непосредственно об Узбекистане, по итогам января-ноября Россия оказалась главным внешнеторговым партнером республики, на втором месте – Китай.По данным доклада, Россия обеспечивает не только рост ВТО Узбекистана, но и остается основным направлением в области трудовой миграции – перечисления узбекистанских работников, находящихся в России, на родину формируют около 13% ВВП Узбекистана.Центральная Азия и новый миропорядокКак повлиял на страны Центральной Азии украинский кризис? По результатам исследования экспертов клуба "Валдай", наибольшей устойчивостью к нему обладают страны региона с относительно консолидированными политическими системами и высоким уровнем реального суверенитета. К ним авторы доклада относят Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.Безусловно, все страны региона, кроме Туркменистана, придерживаются политики многовекторности. Как отмечают авторы исследования, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан официально придерживаются данной концепции в своей внешней политике с начала 1990-х годов.Такая стратегия определялась стремлением всех постсоветских государств (не только ЦА) привлечь к себе внимание "ведущих стран либерального мирового порядка". Здесь речь, конечно, идет в основном о коллективном Западе.Но в середине 2010-х Запад перестает быть единым центром силы, отмечают аналитики, и пиковой точкой этого процесса стал украинский кризис. Начинается противостояние России и западных стран, и, как отмечают авторы доклада, США в принципе не имеют реальных экономических интересов в ЦА – если не считать Казахстан, где западные корпорации присутствуют в нефтяном секторе. Однако страны региона можно использовать как инструмент влияния на Россию. А также на Китай, ведь оба государства стали восприниматься Вашингтоном как крупнейшие оппоненты.С момента обострения украинского кризиса, то есть с февраля этого года представители Евросоюза и США совершили не менее восьми визитов в центральноазиатские государства. Ранее столь интенсивных по частоте поездок в данный регион со стороны Запада не наблюдалось. Впрочем, попытки усилить свое присутствие в ЦА Соединенные Штаты начали еще до 2022 года, уточняют эксперты.Случайности не случайныЕсли говорить конкретно о действиях Запада в странах ЦА за этот год, эксперты Валдайского клуба отмечают жесткую риторику западных стран в отношении контактов России и Центральной Азии.Важен и тот факт, что в этом году в странах ЦА сменились послы Соединенных Штатов. Изучая их биографии, можно увидеть, что почти все главы диппредставительств работали в гражданском секторе. Например, посол США в Узбекистане Джонатан Хеник ранее занимался "координацией усилий США по противодействию дезинформации из России, Китая и Ирана", пишут эксперты.Кроме этого, в 2022 году выросли объемы финансирования проектов через USAID в регионе – с $15,2 млн до $34 млн.Пытаются влиять на регион страны Запада и через санкции в отношении России. Дело в том, что каждая страна ЦА сотрудничает с РФ не только в режиме двусторонней торговли. Страны региона и Россию объединяют интеграционные институты – например, СНГ, ЕАЭС, ШОС. А подобная взаимосвязанность с февраля стала грозить государствам ЦА "вторичными санкциями, то есть ограничениями за деловые связи с подсанкционными лицами и компаниями", пишут авторы исследования. Также нельзя забывать и о транспортных издержках и колебании валют.Адаптация, инвестиции и совместная работаВ начале года многие аналитики прогнозировали изменение структуры российского рынка труда для мигрантов из ЦА – они ожидали сокращения вакансий и, следовательно, снижение объема переводов, которые, как было сказано выше, влияют на ВВП центральноазиатских стран. То есть возвращение мигрантов на родину грозило бы серьезными социальными последствиями.Однако прогнозы не сбылись: наоборот, количество мигрантов с начала года выросло вдвое. Увеличился и объем переводов – в Узбекистане зафиксировали рост количества денежных трансферов в 2,4 раза, например.Сыграла свою роль и своевременная подготовка российского Центробанка, которая началась еще в 2014 году благодаря запуску Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). К февралю 2022 года в ней присутствовало более 330 организаций, в том числе банков из стран ЦА. Эти меры позволили странам региона даже нарастить торговлю с РФ.Другим примером конструктивной совместной работы является деятельность Российско-узбекского делового совета, отмечают исследователи: совет договорился о мерах по устранению торговых барьеров и укреплению сотрудничества. Данный шаг был важен, ведь Россия с 2016 по 2021 годы вложила в Узбекистан $9 млрд и не собирается прекращать поток инвестиций.Антироссийские санкции Запада не изменили структуры центральноазиатских экономик, приходят к выводу авторы доклада. Они не стали причиной резкой переориентации на рынки Евросоюза, потому что инструменты, сформировавшиеся еще в 2010-х, сохраняют свою значимость в условиях кризиса.

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Алина Ниязбакиева

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дискуссионный клуб "валдай" центральная азия украина кризис реакция узбекистан аналитический доклад