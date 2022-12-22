https://uz.sputniknews.ru/20221222/rogozina-i-drugix-ranennyx-radi-bezopasnosti-uvezli-v-raznye-bolnitsy-30964214.html
Рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы
Рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы
Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами.
2022-12-22T13:01+0500
2022-12-22T13:01+0500
2022-12-22T13:19+0500
специальная военная операция россии в донбассе
дмитрий рогозин
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.Также он добавил, что "оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону".Ранее сам Рогозин в своем Telegram-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Рогозин также уточнил, что в месте, по которому был нанесен удар, проходила рабочая встреча "узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений".Он отметил, что жил в этой гостинице "все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место".Напомним, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Один человек погиб.Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.
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рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы ранее сам рогозин высказал версию что кто то слил данные о расположении гостиницы в донецке в которой он был обстрелян вместе с товарищами
рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы ранее сам рогозин высказал версию что кто то слил данные о расположении гостиницы в донецке в которой он был обстрелян вместе с товарищами
Рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы
13:01 22.12.2022 (обновлено: 13:19 22.12.2022)
Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на помощника Рогозина.
"Дмитрий Олегович находится в одном из медицинских учреждений ДНР. В целях безопасности его местоположение и раненных вместе с ним военных советников не раскрывается. Они все находятся в разных медучреждениях. Раненым оказана необходимая медицинская помощь, в целом, их состояние удовлетворительное", - рассказал помощник.
Также он добавил, что "оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону".
Ранее сам Рогозин в своем Telegram-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами.
"Кто-то слил информацию, и около 19.45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто", - написал он.
Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.
Рогозин также уточнил, что в месте, по которому был нанесен удар, проходила рабочая встреча "узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений".
Он отметил, что жил в этой гостинице "все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место".
Напомним, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Один человек погиб.
Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.