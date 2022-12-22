https://uz.sputniknews.ru/20221222/rogozina-i-drugix-ranennyx-radi-bezopasnosti-uvezli-v-raznye-bolnitsy-30964214.html

Рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы

Рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы

Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами.

2022-12-22T13:01+0500

2022-12-22T13:01+0500

2022-12-22T13:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий рогозин

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и все раненные вместе с ним военные советники находятся в разных медучреждения в целях безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.Также он добавил, что "оценивается возможность их перевозки в Ростов-на-Дону".Ранее сам Рогозин в своем Telegram-канале высказал версию, что кто-то "слил" данные о расположении гостиницы в Донецке, в которой он был обстрелян вместе с товарищами. Бывший глава "Роскосмоса", по собственным словам, получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметров, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.Рогозин также уточнил, что в месте, по которому был нанесен удар, проходила рабочая встреча "узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений".Он отметил, что жил в этой гостинице "все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место".Напомним, гостиница, в которой проживала группа военных советников, в том числе Дмитрий Рогозин, попала под обстрел в Донецке, экс-глава "Роскосмоса" получил ранение в спину. Один человек погиб.Удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

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рогозина и других раненных ради безопасности увезли в разные больницы ранее сам рогозин высказал версию что кто то слил данные о расположении гостиницы в донецке в которой он был обстрелян вместе с товарищами