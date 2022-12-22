https://uz.sputniknews.ru/20221222/uzbekistan-napravil-afganistanu-devyat-gruzovikov-s-gumpomoschyu-30957141.html
Узбекистан направил Афганистану девять грузовиков с гумпомощью
Узбекистан направил Афганистану девять грузовиков с гумпомощью
Очередную партию гумпомощи из республики в Афганистан направили утром в четверг.
2022-12-22T11:17+0500
2022-12-22T11:17+0500
2022-12-22T11:17+0500
политика
узбекистан
афганистан
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В четверг Узбекистан направил в Афганистан девять специальных грузовиков с гуманитарной помощью.Это уже не первый гуманитарный груз, который республика отправляет в Афганистан. Ранее Узбекистан отправил 58 тонн гумпомощи, которая была роздана непосредственно афганским семьям, которые находятся в трудном положении. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборыПредыдущий гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
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узбекистан направил афганистану девять грузовиков с гумпомощью очередную партию гумпомощи из республики в афганистан направили утром в четверг
узбекистан направил афганистану девять грузовиков с гумпомощью очередную партию гумпомощи из республики в афганистан направили утром в четверг
Узбекистан направил Афганистану девять грузовиков с гумпомощью
Очередную партию гумпомощи из республики в Афганистан направили утром в четверг.
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В четверг Узбекистан направил в Афганистан девять специальных грузовиков с гуманитарной помощью.
Это уже не первый гуманитарный груз, который республика отправляет в Афганистан. Ранее Узбекистан отправил 58 тонн гумпомощи, которая была роздана непосредственно афганским семьям, которые находятся в трудном положении. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборы
Предыдущий гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.