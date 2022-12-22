https://uz.sputniknews.ru/20221222/uzbekistan-napravil-afganistanu-devyat-gruzovikov-s-gumpomoschyu-30957141.html

Узбекистан направил Афганистану девять грузовиков с гумпомощью

Узбекистан направил Афганистану девять грузовиков с гумпомощью

Очередную партию гумпомощи из республики в Афганистан направили утром в четверг.

2022-12-22T11:17+0500

2022-12-22T11:17+0500

2022-12-22T11:17+0500

политика

узбекистан

афганистан

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В четверг Узбекистан направил в Афганистан девять специальных грузовиков с гуманитарной помощью.Это уже не первый гуманитарный груз, который республика отправляет в Афганистан. Ранее Узбекистан отправил 58 тонн гумпомощи, которая была роздана непосредственно афганским семьям, которые находятся в трудном положении. Таким образом, 420 семей получили продуктовые наборыПредыдущий гуманитарный продовольственный груз был отправлен в Калдарский район на севере Балхской области Афганистана по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан направил афганистану девять грузовиков с гумпомощью очередную партию гумпомощи из республики в афганистан направили утром в четверг