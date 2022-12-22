https://uz.sputniknews.ru/20221222/uzbekistanets-stal-pobeditelem-vserossiyskogo-konkursa-student-goda-2022-30969838.html

Узбекистанец стал победителем всероссийского конкурса "Студент года-2022"

Узбекистанец стал победителем всероссийского конкурса "Студент года-2022"

Расаматов является студентом Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и представлял на конкурсе Москву.

2022-12-22T18:46+0500

2022-12-22T18:46+0500

2022-12-22T18:46+0500

общество

узбекистан

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студент

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россия

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистанец Бехруз Расаматов стал победителем российской националльной премии "Студент года-2022". Известно, что юноша является уроженцем Ташкента, а сейчас учится в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова. На конкурсе Расаматов одержал победу в специальном открытом треке "Студент года. Медики" в номинации "Стоматология".Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей премии прошла в Доме молодежи в Москве. 33 студента по каждой номинации получили статуэтки премии и звание победителя Всероссийского проекта. Участие в финале премии приняли тысяча студентов из 70 регионов России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского студенческого форума "Твой Ход – 2022". Премия "Студент года" реализуется Российским Союзом Молодежи и входит в президентскую платформу "Россия – страна возможностей".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанец стал победителем всероссийского конкурса студент года 2022 расаматов является студентом первого мгму имени сеченова и представлял на конкурсе москву