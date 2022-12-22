https://uz.sputniknews.ru/20221222/uzbekistanskie-dzyudoisty-zavoevyvayut-medali-na-turnire-masters-v-izraile-30965037.html

Узбекистанские дзюдоисты завоевывают медали на турнире "Мастерс" в Израиле

Узбекистанские дзюдоисты завоевывают медали на турнире "Мастерс" в Израиле

В заключительный день соревнований Узбекистан на турнире представят пять единоборцев.

2022-12-22T17:15+0500

2022-12-22T17:15+0500

2022-12-22T17:15+0500

спорт

дзюдо

медали

медаль

израиль

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В среду узбекистанские спортсмены выиграли две медали на турнире "Мастерс", который проходит в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.В ходе турнира дзюдоисты завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. Так, в финале Шахрам Ахадов, выступающий в весовой категории до 73 кг, уступил бразильцу Даниэлю Каргнину.В борьбе за бронзовую медаль в поединке встретились два представителя сборной Узбекистана - Обидхон Нумонов и Муроджон Юлдошев. Сильнее в этот раз оказался Юлдошев.Известно, что в четверг определят медалистов в тяжелой весовой категории. В заключительный день соревнований честь Узбекистана на татами выйдут защищать пять единоборцев. Среди них действующие чемпионы мира Давлат Бобонов и Музаффарбек Турабоев.Предстоящие поединки узбекистанских дзюдоистов:

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узбекистанские дзюдоисты завоевывают медали на турнире мастерс в израиле в заключительный день соревнований узбекистан на турнире представят пять единоборцев