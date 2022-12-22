https://uz.sputniknews.ru/20221222/velikoe-neotmenimo-tanets-30981318.html

Великое неотменимо: танец

Великое неотменимо: танец

Искусство танца - это то, что в полной мере может выразить силу любви, красоты и созидания. Просто смотрим и восхищаемся!

2022-12-22T20:15+0500

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Любить, вдохновлять, танцевать!Искусство танца - это то, что в полной мере может выразить силу любви, красоты и созидания.Просто смотрим и восхищаемся!Русское культурное наследие, вобравшее в себя всю благородную силу и мудрость, даёт нам исчерпывающее представление о добре и зле, о красоте и духовности, о любви к человеку и своей Родине, открывает нам двери в мир гармонии и непревзойдённых идеалов.О важности и незаменимости русского искусства для каждого из нас и для всего мира нам рассказывает серия видеороликов, созданных Российским фондом культуры, которые можно посмотреть по этой ссылке. Материал опубликован на коммерческой основе

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Великое неотменимо: танец О важности и незаменимости русского искусства для каждого из нас и для всего мира нам рассказывает серия видеороликов, созданных Российским фондом культуры. 2022-12-22T20:15+0500 true PT2M39S

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео русское культурное наследие фонд танец серия видеороликов искусство культура