https://uz.sputniknews.ru/20221222/velikoe-neotmenimo-tanets-30981318.html
Великое неотменимо: танец
Великое неотменимо: танец
Искусство танца - это то, что в полной мере может выразить силу любви, красоты и созидания. Просто смотрим и восхищаемся!
2022-12-22T20:15+0500
2022-12-22T20:15+0500
2022-12-22T20:15+0500
танец
искусство
новости компаний
россия
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Любить, вдохновлять, танцевать!Искусство танца - это то, что в полной мере может выразить силу любви, красоты и созидания.Просто смотрим и восхищаемся!Русское культурное наследие, вобравшее в себя всю благородную силу и мудрость, даёт нам исчерпывающее представление о добре и зле, о красоте и духовности, о любви к человеку и своей Родине, открывает нам двери в мир гармонии и непревзойдённых идеалов.О важности и незаменимости русского искусства для каждого из нас и для всего мира нам рассказывает серия видеороликов, созданных Российским фондом культуры, которые можно посмотреть по этой ссылке. Материал опубликован на коммерческой основе
россия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/16/30980683_385:0:2165:1335_1920x0_80_0_0_80038e045b0c485e4a0fb6d6a5a1b8cc.png
Великое неотменимо: танец
О важности и незаменимости русского искусства для каждого из нас и для всего мира нам рассказывает серия видеороликов, созданных Российским фондом культуры.
2022-12-22T20:15+0500
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PT2M39S
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео русское культурное наследие фонд танец серия видеороликов искусство культура
видео русское культурное наследие фонд танец серия видеороликов искусство культура
Великое неотменимо: танец
Новости компаний
Искусство танца - это то, что в полной мере может выразить силу любви, красоты и созидания.Просто смотрим и восхищаемся!
Любить, вдохновлять, танцевать!
Искусство танца - это то, что в полной мере может выразить силу любви, красоты и созидания.
Просто смотрим и восхищаемся!
Русское культурное наследие, вобравшее в себя всю благородную силу и мудрость, даёт нам исчерпывающее представление о добре и зле, о красоте и духовности, о любви к человеку и своей Родине, открывает нам двери в мир гармонии и непревзойдённых идеалов.
О важности и незаменимости русского искусства для каждого из нас и для всего мира нам рассказывает серия видеороликов, созданных Российским фондом культуры, которые можно посмотреть по этой ссылке
.
Материал опубликован на коммерческой основе