https://uz.sputniknews.ru/20221222/video-doverie-k-dollaru-podorvano-natsvalyuty-budut-ukreplyatsya--ekonomist-30951195.html
Видео: доверие к доллару подорвано, нацвалюты будут укрепляться — экономист
Видео: доверие к доллару подорвано, нацвалюты будут укрепляться — экономист
Елена Панина о будущем СНГ, Иране в ЕАЭС, дискредитации доллара и укреплении нацвалют
2022-12-22T13:49+0500
2022-12-22T13:49+0500
2022-12-22T13:49+0500
видео
доллары
валюта
курс валют
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/15/30945067_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d6120f416f2fad6a2d81bbc16cb4d89.jpg
По мере ухода эпохи доллара будут укрепляться национальные валюты — об этом в интервью Sputnik на русском заявила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.По ее словам, американцы сами подорвали доверие к доллару, продемонстрировав всему миру, что хранить свои сбережения в этой валюте просто-напросто небезопасно. Так как в любой момент их могут украсть. Поэтому многие страны все активнее переходят на международные расчеты в национальных валютах.Кроме того, обсудили с экспертом значимость рубля в международной торговле, развитие отношений ЕАЭС и Ирана, трехсторонний газовый союз России, Казахстана и Узбекистана, а также будущее СНГ.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/15/30945067_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75879c8f052ce22dbdfff7a383acfa4b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео интервью экономист директор института политических и экономических стратегий елена панина доллар национальные валюты курс доверие хранить деньги в валюте прогноз
видео интервью экономист директор института политических и экономических стратегий елена панина доллар национальные валюты курс доверие хранить деньги в валюте прогноз
Видео: доверие к доллару подорвано, нацвалюты будут укрепляться — экономист
Елена Панина о будущем СНГ, Иране в ЕАЭС, дискредитации доллара и укреплении нацвалют.
По мере ухода эпохи доллара будут укрепляться национальные валюты — об этом в интервью Sputnik на русском заявила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.
По ее словам, американцы сами подорвали доверие к доллару, продемонстрировав всему миру, что хранить свои сбережения в этой валюте просто-напросто небезопасно. Так как в любой момент их могут украсть. Поэтому многие страны все активнее переходят на международные расчеты в национальных валютах.
Кроме того, обсудили с экспертом значимость рубля в международной торговле, развитие отношений ЕАЭС и Ирана, трехсторонний газовый союз России, Казахстана и Узбекистана, а также будущее СНГ.