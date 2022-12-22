https://uz.sputniknews.ru/20221222/video-doverie-k-dollaru-podorvano-natsvalyuty-budut-ukreplyatsya--ekonomist-30951195.html

Видео: доверие к доллару подорвано, нацвалюты будут укрепляться — экономист

Видео: доверие к доллару подорвано, нацвалюты будут укрепляться — экономист

Елена Панина о будущем СНГ, Иране в ЕАЭС, дискредитации доллара и укреплении нацвалют

2022-12-22T13:49+0500

2022-12-22T13:49+0500

2022-12-22T13:49+0500

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По мере ухода эпохи доллара будут укрепляться национальные валюты — об этом в интервью Sputnik на русском заявила директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.По ее словам, американцы сами подорвали доверие к доллару, продемонстрировав всему миру, что хранить свои сбережения в этой валюте просто-напросто небезопасно. Так как в любой момент их могут украсть. Поэтому многие страны все активнее переходят на международные расчеты в национальных валютах.Кроме того, обсудили с экспертом значимость рубля в международной торговле, развитие отношений ЕАЭС и Ирана, трехсторонний газовый союз России, Казахстана и Узбекистана, а также будущее СНГ.

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2022

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