https://uz.sputniknews.ru/20221223/dexkanabadskiy-kaliyniy-kombinat-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-rossiey-30986825.html

Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией

Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией

Комбинат в Кашкадарьинской области является крупнейшим калийным заводом в Центральной Азии. Как работает и развивается завод, рассказывает корреспондент Sputnik.

2022-12-23T07:52+0500

2022-12-23T07:52+0500

2022-12-23T10:21+0500

общество

кашкадарьинская область

комбинат

узкимёсаноат

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Кашкадарьинской области действует крупнейшее в Центральной Азии предприятие по производству калийных удобрений – Дехканабадский калийный комбинат.На предприятии, принадлежащем АО "Узкимёсаноат", побывал корреспондент Sputnik.В 2022 году завод произвел свыше 330 тонн калийных удобрений. В частности, здесь выпускают хлорид калия – это небольшие кристаллы светло-розового цвета, используемые в качестве удобрения в сельском хозяйстве при выращивании картофеля, огурцов, капусты, свеклы, моркови и других культур.С начала года предприятие экспортировало 78,3 тонны хлорида калия, а на внутренний рынок поставило 244,4 тонны удобрения.Сейчас здесь трудится свыше 2 тыс. сотрудников. Рабочие процессы на комбинате организованы на основе современных технологий и опыта российской компании "Уралхим".В рамках совместных геофизических исследований компания проводит бурение скважин по стандартам JORC. Параллельно завод выпускает жидкий парафин, который используется для приготовления реагента для извлечения хлорида калия.Единственный в стране комплекс по добыче калийных солей "Тепакутон" в Дехканабадском районе добывает 1600-1700 тонн соли в год. В общей сложности здесь трудятся 582 работника.Продукцию комплекс экспортируется в около 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. При современном объеме производства запаса калийных солей в шахте хватит на 100 лет.

кашкадарьинская область

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