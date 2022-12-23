https://uz.sputniknews.ru/20221223/dexkanabadskiy-kaliyniy-kombinat-rasshiryaet-sotrudnichestvo-s-rossiey-30986825.html
Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией
Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией
Комбинат в Кашкадарьинской области является крупнейшим калийным заводом в Центральной Азии. Как работает и развивается завод, рассказывает корреспондент Sputnik.
2022-12-23T07:52+0500
2022-12-23T07:52+0500
2022-12-23T10:21+0500
общество
кашкадарьинская область
комбинат
узкимёсаноат
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Кашкадарьинской области действует крупнейшее в Центральной Азии предприятие по производству калийных удобрений – Дехканабадский калийный комбинат.На предприятии, принадлежащем АО "Узкимёсаноат", побывал корреспондент Sputnik.В 2022 году завод произвел свыше 330 тонн калийных удобрений. В частности, здесь выпускают хлорид калия – это небольшие кристаллы светло-розового цвета, используемые в качестве удобрения в сельском хозяйстве при выращивании картофеля, огурцов, капусты, свеклы, моркови и других культур.С начала года предприятие экспортировало 78,3 тонны хлорида калия, а на внутренний рынок поставило 244,4 тонны удобрения.Сейчас здесь трудится свыше 2 тыс. сотрудников. Рабочие процессы на комбинате организованы на основе современных технологий и опыта российской компании "Уралхим".В рамках совместных геофизических исследований компания проводит бурение скважин по стандартам JORC. Параллельно завод выпускает жидкий парафин, который используется для приготовления реагента для извлечения хлорида калия.Единственный в стране комплекс по добыче калийных солей "Тепакутон" в Дехканабадском районе добывает 1600-1700 тонн соли в год. В общей сложности здесь трудятся 582 работника.Продукцию комплекс экспортируется в около 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. При современном объеме производства запаса калийных солей в шахте хватит на 100 лет.
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пресс-тур кашкадарьинская область дехканабадский калийный кобинат узкимёсаноат производство хлорида калия уралхим
пресс-тур кашкадарьинская область дехканабадский калийный кобинат узкимёсаноат производство хлорида калия уралхим
Дехканабадский калийний комбинат расширяет сотрудничество с Россией
07:52 23.12.2022 (обновлено: 10:21 23.12.2022)
Комбинат в Кашкадарьинской области является крупнейшим калийным заводом в Центральной Азии. Как работает и развивается завод, рассказывает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. В Кашкадарьинской области действует крупнейшее в Центральной Азии предприятие по производству калийных удобрений – Дехканабадский калийный комбинат.
На предприятии, принадлежащем АО "Узкимёсаноат", побывал корреспондент Sputnik.
В 2022 году завод произвел свыше 330 тонн калийных удобрений. В частности, здесь выпускают хлорид калия – это небольшие кристаллы светло-розового цвета, используемые в качестве удобрения в сельском хозяйстве при выращивании картофеля, огурцов, капусты, свеклы, моркови и других культур.
С начала года предприятие экспортировало 78,3 тонны хлорида калия, а на внутренний рынок поставило 244,4 тонны удобрения.
"Завод начали строить в 2010 году с привлечением инвестиций российской компании "ЗУМК-Инжиниринг" и китайской CITIC. На сегодняшний день завод полностью соответствует международным стандартам", — рассказал председатель правления предприятия Рахмат Усаров.
Сейчас здесь трудится свыше 2 тыс. сотрудников. Рабочие процессы на комбинате организованы на основе современных технологий и опыта российской компании "Уралхим".
"Сотрудничество с российской компанией "Уралхим" расширяется. Теперь мы обмениваемся опытом в практической и теоретической областях. Это позволит нам увеличить объем производства, сократить отходы, использовать современные технологии", — сказал Усаров.
В рамках совместных геофизических исследований компания проводит бурение скважин по стандартам JORC. Параллельно завод выпускает жидкий парафин, который используется для приготовления реагента для извлечения хлорида калия.
Единственный в стране комплекс по добыче калийных солей "Тепакутон" в Дехканабадском районе добывает 1600-1700 тонн соли в год. В общей сложности здесь трудятся 582 работника.
"В январе 2023 года десять специалистов отправятся на повышение квалификации в российскую компанию "Уралхим". Благодаря их опыту мы разработаем более эффективные методы добычи калийных солей, извлечения хлорида натрия", — сказал Рахмат Усаров.
Продукцию комплекс экспортируется в около 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. При современном объеме производства запаса калийных солей в шахте хватит на 100 лет.