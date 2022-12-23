Какие дни в Узбекистане будут выходными в 2023 году
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях на 2023 год.
Согласно документу, дополнительными выходными будут:
- для всех сотрудников (независимо от типа рабочей недели):
2 января - понедельник;
30 июня - пятница.
- для работников с шестидневной рабочей неделей:
3 января – вторник;
20 марта – понедельник;
22 марта – среда;
24 апреля – понедельник;
1 июля - суббота;
2 сентября - суббота;
30 декабря - суббота.
Для работников с пятидневной рабочей неделей выходные дни переносятся следующим образом:
С субботы, 7 января, на вторник, 3 января;
С 11 марта, субботы на 20 марта, понедельник;
с субботы, 25 марта, на среду, 22 марта;
с субботы, 29 апреля, на понедельник, 24 апреля.