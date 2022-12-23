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https://uz.sputniknews.ru/20221223/kakie-dni-v-uzbekistane-budut-vyxodnymi-v-2023-godu-31005343.html
Какие дни в Узбекистане будут выходными в 2023 году
Какие дни в Узбекистане будут выходными в 2023 году
Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях.
2022-12-23T19:03+0500
2022-12-23T19:03+0500
общество
указ
выходные
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях на 2023 год.Согласно документу, дополнительными выходными будут:- для всех сотрудников (независимо от типа рабочей недели):- для работников с шестидневной рабочей неделей:Для работников с пятидневной рабочей неделей выходные дни переносятся следующим образом:
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выходные перенос дополнительные производственный календарь на 2023 год
выходные перенос дополнительные производственный календарь на 2023 год

Какие дни в Узбекистане будут выходными в 2023 году

19:03 23.12.2022
© PixabayКалендарь, иллюстративное фото
Календарь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2022
© Pixabay
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Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях на 2023 год.
Согласно документу, дополнительными выходными будут:
- для всех сотрудников (независимо от типа рабочей недели):
2 января - понедельник;
30 июня - пятница.
- для работников с шестидневной рабочей неделей:
3 января – вторник;
20 марта – понедельник;
22 марта – среда;
24 апреля – понедельник;
1 июля - суббота;
2 сентября - суббота;
30 декабря - суббота.
Для работников с пятидневной рабочей неделей выходные дни переносятся следующим образом:
С субботы, 7 января, на вторник, 3 января;
С 11 марта, субботы на 20 марта, понедельник;
с субботы, 25 марта, на среду, 22 марта;
с субботы, 29 апреля, на понедельник, 24 апреля.
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