https://uz.sputniknews.ru/20221223/kakie-dni-v-uzbekistane-budut-vyxodnymi-v-2023-godu-31005343.html

Какие дни в Узбекистане будут выходными в 2023 году

Какие дни в Узбекистане будут выходными в 2023 году

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях.

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о дополнительных выходных днях на 2023 год.Согласно документу, дополнительными выходными будут:- для всех сотрудников (независимо от типа рабочей недели):- для работников с шестидневной рабочей неделей:Для работников с пятидневной рабочей неделей выходные дни переносятся следующим образом:

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