Новогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Новогодний стол в Узбекистане невозможно представить без национального блюда нарын. Для многих это блюдо – самое любимое из традиционных.
Нарын — узбекское национальное блюдо. Приготовить его не так уж и сложно, но есть свои нюансы. Корреспондент Sputnik подготовила для вас простой и вкусный рецепт этого традиционного блюда.
Ингредиенты (по вкусу)
Для теста:
мука;
1 яйцо;
бульон;
растительное масло;
масло, в котором обжаривался лук.
Для бульона:
говядина;
казы;
вода;
соль;
зира (кумин);
черный перец.
Отварите говядину в подсоленной воде в течение 1,5-2 часов. После того как мясо сварится, бульон необходимо охладить. Его можно использовать для замешивания и отваривания теста. Бульон также пригодится при подаче блюда.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Приготовление теста
Замесите тесто. При замешивании теста для нарына рекомендуется использовать бульон, а не обычную воду. Если тесту дать подольше расстояться, оно получится вкуснее.
Тесто тонко раскатайте до толщины 1,5-2 мм, затем нарежьте на квадраты размером 10х10 см и отварите в бульоне или воде.
Если перед варкой нарезанного теста в воду добавить немного растительного масла, тесто не будет слипаться.
Отваренные кусочки теста разложите на столе и подсушите в течение 4-5 минут.
Затем каждый квадратик смажьте растительным маслом, в котором обжаривали лук. Это придаст тесту особый вкус. Смазанные кусочки теста сложите друг на друга, нарежьте тонкой соломкой.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Сборка блюда
Отваренное мясо также нарежьте тонкой соломкой. Затем выложите мясо и тесто на блюдо, добавьте зиру, черный перец, немного растительного масла. Все тщательно перемешайте.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Можно подать нарын с ломтиками казы. Отдельно в пиалах подайте горячий бульон – им по желанию можно полить блюдо или запивать.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Приятного аппетита!