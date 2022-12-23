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https://uz.sputniknews.ru/20221223/novogodniy-xit-samyy-vkusnyy-fotoretsept-naryna--30984731.html
Новогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына
Новогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына
Новогодний стол в Узбекистане невозможно представить без национального блюда “нарын”. Для многих это блюдо – самое любимое из традиционных.
2022-12-23T22:00+0500
2022-12-23T22:00+0500
это интересно
рецепт
блюдо
узбекистан
новый год
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Нарын — узбекское национальное блюдо. Приготовить его не так уж и сложно, но есть свои нюансы. Корреспондент Sputnik подготовила для вас простой и вкусный рецепт этого традиционного блюда.Ингредиенты (по вкусу)Для теста:Для бульона:Отварите говядину в подсоленной воде в течение 1,5-2 часов. После того как мясо сварится, бульон необходимо охладить. Его можно использовать для замешивания и отваривания теста. Бульон также пригодится при подаче блюда.Приготовление тестаЗамесите тесто. При замешивании теста для нарына рекомендуется использовать бульон, а не обычную воду. Если тесту дать подольше расстояться, оно получится вкуснее.Тесто тонко раскатайте до толщины 1,5-2 мм, затем нарежьте на квадраты размером 10х10 см и отварите в бульоне или воде.Если перед варкой нарезанного теста в воду добавить немного растительного масла, тесто не будет слипаться.Отваренные кусочки теста разложите на столе и подсушите в течение 4-5 минут.Затем каждый квадратик смажьте растительным маслом, в котором обжаривали лук. Это придаст тесту особый вкус. Смазанные кусочки теста сложите друг на друга, нарежьте тонкой соломкой.Сборка блюдаОтваренное мясо также нарежьте тонкой соломкой. Затем выложите мясо и тесто на блюдо, добавьте зиру, черный перец, немного растительного масла. Все тщательно перемешайте.Можно подать нарын с ломтиками казы. Отдельно в пиалах подайте горячий бульон – им по желанию можно полить блюдо или запивать.Приятного аппетита!
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национальная кухня рецепт нарын традиционное национальное узбекское блюдо тесто лапша мясо бульон особенности
национальная кухня рецепт нарын традиционное национальное узбекское блюдо тесто лапша мясо бульон особенности

Новогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына

22:00 23.12.2022
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
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Новогодний стол в Узбекистане невозможно представить без национального блюда нарын. Для многих это блюдо – самое любимое из традиционных.
Нарын — узбекское национальное блюдо. Приготовить его не так уж и сложно, но есть свои нюансы. Корреспондент Sputnik подготовила для вас простой и вкусный рецепт этого традиционного блюда.

Ингредиенты (по вкусу)

Для теста:
мука;
1 яйцо;
бульон;
растительное масло;
масло, в котором обжаривался лук.
Для бульона:
говядина;
казы;
вода;
соль;
зира (кумин);
черный перец.
Отварите говядину в подсоленной воде в течение 1,5-2 часов. После того как мясо сварится, бульон необходимо охладить. Его можно использовать для замешивания и отваривания теста. Бульон также пригодится при подаче блюда.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2022
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов

Приготовление теста

Замесите тесто. При замешивании теста для нарына рекомендуется использовать бульон, а не обычную воду. Если тесту дать подольше расстояться, оно получится вкуснее.
Тесто тонко раскатайте до толщины 1,5-2 мм, затем нарежьте на квадраты размером 10х10 см и отварите в бульоне или воде.
Если перед варкой нарезанного теста в воду добавить немного растительного масла, тесто не будет слипаться.
Отваренные кусочки теста разложите на столе и подсушите в течение 4-5 минут.
Затем каждый квадратик смажьте растительным маслом, в котором обжаривали лук. Это придаст тесту особый вкус. Смазанные кусочки теста сложите друг на друга, нарежьте тонкой соломкой.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2022
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов

Сборка блюда

Отваренное мясо также нарежьте тонкой соломкой. Затем выложите мясо и тесто на блюдо, добавьте зиру, черный перец, немного растительного масла. Все тщательно перемешайте.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2022
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Можно подать нарын с ломтиками казы. Отдельно в пиалах подайте горячий бульон – им по желанию можно полить блюдо или запивать.
© Sputnik/Зафар ХалиловПриготовление нарына
Приготовление нарына. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.12.2022
Приготовление нарына
© Sputnik/Зафар Халилов
Приятного аппетита!
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