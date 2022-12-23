https://uz.sputniknews.ru/20221223/novogodniy-xit-samyy-vkusnyy-fotoretsept-naryna--30984731.html

Новогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына

Новогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына

Новогодний стол в Узбекистане невозможно представить без национального блюда “нарын”. Для многих это блюдо – самое любимое из традиционных.

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Нарын — узбекское национальное блюдо. Приготовить его не так уж и сложно, но есть свои нюансы. Корреспондент Sputnik подготовила для вас простой и вкусный рецепт этого традиционного блюда.Ингредиенты (по вкусу)Для теста:Для бульона:Отварите говядину в подсоленной воде в течение 1,5-2 часов. После того как мясо сварится, бульон необходимо охладить. Его можно использовать для замешивания и отваривания теста. Бульон также пригодится при подаче блюда.Приготовление тестаЗамесите тесто. При замешивании теста для нарына рекомендуется использовать бульон, а не обычную воду. Если тесту дать подольше расстояться, оно получится вкуснее.Тесто тонко раскатайте до толщины 1,5-2 мм, затем нарежьте на квадраты размером 10х10 см и отварите в бульоне или воде.Если перед варкой нарезанного теста в воду добавить немного растительного масла, тесто не будет слипаться.Отваренные кусочки теста разложите на столе и подсушите в течение 4-5 минут.Затем каждый квадратик смажьте растительным маслом, в котором обжаривали лук. Это придаст тесту особый вкус. Смазанные кусочки теста сложите друг на друга, нарежьте тонкой соломкой.Сборка блюдаОтваренное мясо также нарежьте тонкой соломкой. Затем выложите мясо и тесто на блюдо, добавьте зиру, черный перец, немного растительного масла. Все тщательно перемешайте.Можно подать нарын с ломтиками казы. Отдельно в пиалах подайте горячий бульон – им по желанию можно полить блюдо или запивать.Приятного аппетита!

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