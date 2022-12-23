https://uz.sputniknews.ru/20221223/puchkov-vizit-zelenskogo-v-ssha-vyglyadit-smeshno---video-30997028.html
Пучков: визит Зеленского в США выглядит смешно - видео
Пучков: визит Зеленского в США выглядит смешно - видео
Публицист и переводчик рассуждает о визите Зеленского в США, признании России агрессором и переговорах Путина с Лукашенко.
2022-12-23T15:59+0500
2022-12-23T15:59+0500
2022-12-23T15:59+0500
видео
владимир зеленский
сша
визит
россия
владимир путин
александр лукашенко
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В нашем традиционном выпуске "Категорически с Гоблином" смотрите: итоги визита Зеленского в США, признание России страной-агрессором, циркач Саакашвили и переговоры Путина с Лукашенко."Выглядит это смешно. Он садится на паровоз, едет в Польшу, там садится в американский самолет с надписью "United States of America" и летит в США, где его сажают в американский автомобиль и везут к американским руководителям. Ничего своего нет вообще. Выглядит просто прекрасно", - считает Дмитрий Пучков, Кроме того, обсудили с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым введение против него персональных санкций.
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видео гоблин дмитрий пучков визит зеленского в сша объявление россии агрессором саакашвили путин лукашенко
видео гоблин дмитрий пучков визит зеленского в сша объявление россии агрессором саакашвили путин лукашенко
Пучков: визит Зеленского в США выглядит смешно - видео
Публицист и переводчик рассуждает о визите Зеленского в США, признании России агрессором и переговорах Путина с Лукашенко.
В нашем традиционном выпуске "Категорически с Гоблином" смотрите: итоги визита Зеленского в США, признание России страной-агрессором, циркач Саакашвили и переговоры Путина с Лукашенко.
"Выглядит это смешно. Он садится на паровоз, едет в Польшу, там садится в американский самолет с надписью "United States of America" и летит в США, где его сажают в американский автомобиль и везут к американским руководителям. Ничего своего нет вообще. Выглядит просто прекрасно", - считает Дмитрий Пучков,
Кроме того, обсудили с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым введение против него персональных санкций.