Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Государственном Кремлёвском дворце.
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Президент готовит указ с ответными мерами на введение потолка цен на нефть в Евросоюзе, напомнил вице-премьер РФ.
ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, страна готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале 2023 года может составить 5-7%.
"Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%", - добавил он.
Он напомнил о готовящемся указе президента РФ, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.
"В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", - сказал вице-премьер.
По словам вице-премьера, этот объем незначительный, но тем не менее "такие риски существуют".
По словам Александра Новака, добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров.
"Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 миллиардов кубометров", - отметил он.
Между тем, добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%.