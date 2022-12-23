https://uz.sputniknews.ru/20221223/rossiya-ne-budet-prodavat-neft-stranam-trebuyuschim-soblyudeniya-potolka-tsen---novak-30991687.html

Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак

Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак

Президент готовит указ с ответными мерами на введение потолка цен на нефть в Евросоюзе, напомнил вице-премьер РФ Александр Новак.

2022-12-23T11:01+0500

2022-12-23T11:01+0500

2022-12-23T11:01+0500

россия

газ

нефть

цены

александр новак

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ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, страна готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале 2023 года может составить 5-7%.Он напомнил о готовящемся указе президента РФ, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.По словам вице-премьера, этот объем незначительный, но тем не менее "такие риски существуют".По словам Александра Новака, добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров.Между тем, добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%.

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