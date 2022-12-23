Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20221223/rossiya-ne-budet-prodavat-neft-stranam-trebuyuschim-soblyudeniya-potolka-tsen---novak-30991687.html
Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак
Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак
Президент готовит указ с ответными мерами на введение потолка цен на нефть в Евросоюзе, напомнил вице-премьер РФ Александр Новак.
2022-12-23T11:01+0500
2022-12-23T11:01+0500
россия
газ
нефть
цены
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/02/30446286_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_33022bab25f4ad3a862c938f49d3206d.jpg
ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, страна готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале 2023 года может составить 5-7%.Он напомнил о готовящемся указе президента РФ, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.По словам вице-премьера, этот объем незначительный, но тем не менее "такие риски существуют".По словам Александра Новака, добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров.Между тем, добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/02/30446286_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_cde46de8476db1688111c4bcb464bd27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия нефть газ не будет продавать потолок цен евросоюз g7 добыча нефти газа ответные меры вице-премьер россии александр новак
россия нефть газ не будет продавать потолок цен евросоюз g7 добыча нефти газа ответные меры вице-премьер россии александр новак

Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен - Новак

11:01 23.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Государственном Кремлёвском дворце.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Государственном Кремлёвском дворце. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент готовит указ с ответными мерами на введение потолка цен на нефть в Евросоюзе, напомнил вице-премьер РФ.
ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. Такое заявление сделал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, страна готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале 2023 года может составить 5-7%.
"Поэтому мы готовы идти на понижение частичное добычи, в начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Это для нас примерно 5-7%", - добавил он.
Он напомнил о готовящемся указе президента РФ, в котором планируются ответные меры на потолок цен на нефть, установленный странами G7 и Евросоюзом.

"В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом", - сказал вице-премьер.

По словам вице-премьера, этот объем незначительный, но тем не менее "такие риски существуют".
По словам Александра Новака, добыча газа в России по итогам года упадет на 18-20%, до 671 миллиарда кубометров.

"Есть падение частичное в газовой отрасли, примерно на 18-20%. Тем не менее наша газовая отрасль в этом году добудет 671 миллиард кубометров газа. Это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 миллиардов кубометров", - отметил он.

Между тем, добыча нефти в России по итогам года вырастет на 2%, до 535 миллионов тонн, а нефтепереработка увеличится на 5%.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0