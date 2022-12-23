https://uz.sputniknews.ru/20221223/unikalnyy-film-ob-sssr-vyydet-v-svet-25-dekabrya-30999240.html
Уникальный фильм об СССР выйдет в свет 25 декабря
Уникальный фильм об СССР выйдет в свет 25 декабря
"Красный проект" - фильм Дмитрия Киселева о самых важных этапах развития советского государства.
2022-12-23T17:28+0500
2022-12-23T17:28+0500
2022-12-23T18:27+0500
культура
дмитрий киселев
ссср
фильм
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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. "За идеи любви и братства в отношениях с Западом расплатиться в итоге пришлось развалом державы".СССР — это уникальная история строительства советского государства.Период становления Союза, Великая Отечественная война, покорение космоса, социально-экономическое развитие государства и закат советской эпохи — всё это детально отражено в новом фильме Дмитрия Киселева "Красный проект".Фильм выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря.
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фильм дмитрий киселев "красный проект" история ссср
фильм дмитрий киселев "красный проект" история ссср
Уникальный фильм об СССР выйдет в свет 25 декабря
17:28 23.12.2022 (обновлено: 18:27 23.12.2022)
"Красный проект" - фильм Дмитрия Киселева о самых важных этапах развития советского государства.
ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. "За идеи любви и братства в отношениях с Западом расплатиться в итоге пришлось развалом державы".
СССР — это уникальная история строительства советского государства.
Период становления Союза, Великая Отечественная война, покорение космоса, социально-экономическое развитие государства и закат советской эпохи — всё это детально отражено
в новом фильме Дмитрия Киселева "Красный проект".
Фильм выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря.