https://uz.sputniknews.ru/20221223/unikalnyy-film-ob-sssr-vyydet-v-svet-25-dekabrya-30999240.html

Уникальный фильм об СССР выйдет в свет 25 декабря

Уникальный фильм об СССР выйдет в свет 25 декабря

"Красный проект" - фильм Дмитрия Киселева о самых важных этапах развития советского государства.

2022-12-23T17:28+0500

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культура

дмитрий киселев

ссср

фильм

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ТАШКЕНТ, 23 дек – Sputnik. "За идеи любви и братства в отношениях с Западом расплатиться в итоге пришлось развалом державы".СССР — это уникальная история строительства советского государства.Период становления Союза, Великая Отечественная война, покорение космоса, социально-экономическое развитие государства и закат советской эпохи — всё это детально отражено в новом фильме Дмитрия Киселева "Красный проект".Фильм выйдет на онлайн-платформе "Смотрим" и в эфире канала "Россия 1" 25 декабря.

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фильм дмитрий киселев "красный проект" история ссср