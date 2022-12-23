https://uz.sputniknews.ru/20221223/yushkov-potolok-tsen-na-gaz---sanktsii-protiv-vsex-postavschikov-gaza-v-evropu-razom-30973600.html
Юшков: потолок цен на газ — санкции против всех поставщиков газа в Европу разом
Юшков: потолок цен на газ — санкции против всех поставщиков газа в Европу разом
Решение о введении на европейском рынке потолка цен на газ бьет сразу по всем продавцам газа, а не только по России.
2022-12-23T10:13+0500
2022-12-23T10:13+0500
2022-12-23T10:16+0500
видео
газ
санкции
европа
рынок
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/16/30958464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_764d19f20e1d15966eb7a57b0068f239.jpg
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как на потолок цен отреагируют основные поставщики и чем их ответ может грозить Европе? Сможет ли это решение ЕС снизить цены на газ в Европе? Почему потолок на цен может так и не заработать на практике? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/16/30958464_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_68d0c1b0a88e6ad4a34e883dceca79ff.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
юшков потолок цен на газ санкции против всех поставщиков газа в европу разом решение о введении на европейском рынке потолка цен на газ бьет сразу по всем продавцам газа а не только по россии
юшков потолок цен на газ санкции против всех поставщиков газа в европу разом решение о введении на европейском рынке потолка цен на газ бьет сразу по всем продавцам газа а не только по россии
Юшков: потолок цен на газ — санкции против всех поставщиков газа в Европу разом
10:13 23.12.2022 (обновлено: 10:16 23.12.2022)
Решение о введении на европейском рынке потолка цен на газ бьет сразу по всем продавцам газа, а не только по России.
Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как на потолок цен отреагируют основные поставщики и чем их ответ может грозить Европе? Сможет ли это решение ЕС снизить цены на газ в Европе? Почему потолок на цен может так и не заработать на практике? Обо всем этом смотрите в нашем видео.