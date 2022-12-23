https://uz.sputniknews.ru/20221223/yushkov-potolok-tsen-na-gaz---sanktsii-protiv-vsex-postavschikov-gaza-v-evropu-razom-30973600.html

Юшков: потолок цен на газ — санкции против всех поставщиков газа в Европу разом

Юшков: потолок цен на газ — санкции против всех поставщиков газа в Европу разом

Решение о введении на европейском рынке потолка цен на газ бьет сразу по всем продавцам газа, а не только по России.

2022-12-23T10:13+0500

2022-12-23T10:13+0500

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россия

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Об этом в интервью Sputnik на русском рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как на потолок цен отреагируют основные поставщики и чем их ответ может грозить Европе? Сможет ли это решение ЕС снизить цены на газ в Европе? Почему потолок на цен может так и не заработать на практике? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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юшков потолок цен на газ санкции против всех поставщиков газа в европу разом решение о введении на европейском рынке потолка цен на газ бьет сразу по всем продавцам газа а не только по россии