https://uz.sputniknews.ru/20221224/bayden-i-pfizer-nazvany-klyuchevye-uchastniki-voenno-biologicheskix-proektov-na-ukraine-31015046.html

Байден и Pfizer: Названы ключевые участники военно-биологических проектов на Украине

Байден и Pfizer: Названы ключевые участники военно-биологических проектов на Украине

Министерство обороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов на Украине. Помимо уже известного имени Хантера Байдена, список пополнили специалисты фармкомпании Pfizer и другие.

2022-12-24T18:12+0500

2022-12-24T18:12+0500

2022-12-24T18:12+0500

в мире

украина

министерство обороны россии

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Министерство обороны России назвало новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине, в их числе - экс-руководители структур минздрава США, причем все они связаны с Демократической партией.Эти имена на брифинге озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости. При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и являются ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул генерал. Как следует из слайдов к брифингу, речь идет о главном научном сотруднике и президенте отдела международных исследований Pfizer Михаэле Дольстене. Кроме того, в этом перечне присутствует и специалист по военной медицине Энтони Маккуин (командир объекта Форт-Детрик, где ведутся биологические исследования в интересах Пентагона и где размещено командование медицинских исследований и разработок армии США). Согласно этим материалам, Кеннет Майерс разработал и реализовал план создания сети биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Тара О'Тул в 2001 году разработала сценарий учений "Темная зима", посвященных симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Томас Фриден принимал участие в изучении вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Фрэнсис Коллинс подавлял мнения ученых об искусственном происхождении COVID-19. Корпорация Battelle Memorial Institute оказывала консалтинговые услуги Пентагону по созданию биолабораторий на постсоветском пространстве. Подразделение компании в Форт-Детрике участвовало в проведении биологических исследований в интересах Пентагона. Михаэль Дольстен отвечает за полный цикл производства медпрепаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Командование медицинских исследований и разработок армии США проводило неэтичные секретные опыты над животными, изучая на них действия оружия в 2020 году. Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал Кириллов. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - структура в области общественного здравоохранения минздрава США. Национальные институты здравоохранения (NIH) - структура департамента здравоохранения США, главный центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и биомедицины.

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