Будет только хуже. Чем обернется поездка Зеленского в США

По мнению ведущих американских СМИ, на переговорах в Вашингтоне президент Украины не достиг своих целей.

При этом, как отметили некоторые конгрессмены, его выступление в парламенте больше напоминало спектакль, чем попытку выстроить диалог. Почему Зеленский не получил всех "подарков" на Новый год — в материале РИА Новости.Похитители РождестваВизит в США стал первой зарубежной поездкой Зеленского после начала российской спецоперации. Его главной задачей было договориться о новых поставках оружия и боеприпасов. Поэтому в конгрессе он долго рассказывал о героизме украинских солдат, российской угрозе, от которой не спрятаться и за океаном, и стойкости Киева, нуждающегося в ежедневной поддержке мирового сообщества.Депутаты приняли Зеленского как родного. Выступление 18 раз прерывали аплодисментами. Казалось, ему дадут все, что он попросит. Однако промежуточные выборы, прошедшие в США в начале ноября, многое изменили. Нижняя плата парламента досталась Республиканской партии, не скрывающей скепсиса к финансированию киевского режима.По информации The Washington Post, после речи Зеленского глава республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что поддерживает Украину, но хочет проверить, как используется американская помощь. Конгрессмены Лорен Боберт из Колорадо и Мэтт Гаетц из Флориды вообще не аплодировали высокому гостю. Депутат Чип Рой от Техаса назвал увиденное "политическим театром", организованным уходящим руководством конгресса. Лишь 86 из 213 республиканцев-конгрессменов пришли послушать Зеленского, отмечает газета Hill.По данным Bloomberg, 22 декабря демпартия хотела оперативно проголосовать за выделение Киеву пакета помощи на 45 миллиарда долларов, но смогла сделать это только со второй попытки. В первый раз республиканцы заблокировали инициативу. Сенатор-демократ Крис Кунс подчеркнул, что некоторые его однопартийцы тоже были против.Джо Байден заверил Зеленского: Вашингтон намерен поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Даже если республиканцы заупрямятся, украинскую армию можно снабжать по ленд-лизу. Предполагается, что, как во Вторую мировую, получающие помощь оплатят лишь то, что уцелеет после окончания боевых действий.Танки за мирВпрочем, и на уровне президентов тоже далеко не все прошло гладко. На личной встрече Зеленский не стеснялся оскорблять главу России Владимира Путина. Американец был сдержаннее. The Washington Post объясняет это тем, что Байден не хочет прямого столкновения с Москвой.По этой же причине он отказался передавать Украине танки M1 Abrams. По словам Байдена, это может разрушить единство НАТО, поскольку там мало кто стремится воевать с Россией. До этого в Пентагоне указывали, что у Киева и так достаточно боевых машин, а американские модели слишком сложные. Примечательно, что ранее Германия заявила о нежелании поставлять "Абрамсы" до того, как это сделают американцы.Издание Politico пишет, что Зеленский разочарован. "Мы хотели бы получить больше "Патриотов" (а не один дивизион, как пообещали. — Прим. ред.)", — сказал он в окружении американских чиновников и журналистов. И добавил: "Мне очень жаль".По мнению СМИ, Байден использовал встречу с Зеленским для серьезного разговора о продолжающихся боевых действиях. Президент США попытался объяснить свою осторожность, а его визави дал понять, что Киев полагается только на Вашингтон. Вместе с тем они пытались согласовать общий подход к будущим переговорам с Москвой, но это была скорее академическая дискуссия, пишет The Washington Post. На публике глава Украины лишь повторил, что все территории "должны быть освобождены".За кулисамиОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что эта встреча была нужна скорее Байдену, чем Зеленскому. Киев остается американской марионеткой, и все попытки обрести независимость обречены на провал."Американцы раздули Зеленского до лидера мирового уровня и попали в расставленные ими же ловушки. Президент Украины возомнил, что может определять американскую политику. Байден вызвал его к себе и напомнил: только Белому дому решать, как развиваться событиям. У Украины лишь совещательный голос. При этом Зеленского держат на длинном поводке", — рассуждает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов подчеркивает: американцы дают Киеву ровно столько оружия, сколько требуется для поддержания конфликта на нужном им уровне. "Ситуацию на фронте анализируют не в Генштабе Украины, а в Пентагоне, и решения о номенклатуре поставок принимают там же. Интересы Киева в данном случае второстепенны", — отмечает он.Если бы президент Украины вышел из-под контроля, ему бы не устроили столь пышный прием, уверены эксперты. Еще одно подтверждение этому — отсутствие заявлений о мирном и дипломатическом урегулировании. А что касается несбывшихся надежд Зеленского, специалисты указывают на нежеланием примерно половины американцев принимать непосредственное участие в боевых действиях.

