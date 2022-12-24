https://uz.sputniknews.ru/20221224/dva-rayona-tashkenta-vremenno-ostalis-bez-gaza-31014429.html

Два района Ташкента временно остались без газа

Два района Ташкента временно остались без газа

Шайхантахурский и Учтепинский районы Ташкента весь день проведут без газа. Причина — ремонт газопровода на массиве Ибн Сино.

2022-12-24T17:03+0500

2022-12-24T17:03+0500

2022-12-24T17:03+0500

общество

газ

ташкент

ремонт

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Предприятие “Худудгаз Пойтахт” отключило газ жителям Шайхантахурского и Учтепинского районов узбекистанской столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.Отключение коснулось:Как отмечается, газ не будет до 19.00 часов 24 декабря в связи с неисправностью газопровода среднего давления на улице Белтепа массива Ибн Сино Шайхантахурского района.

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когда дадут газ ташкент шайхантахурский учтепинский район весь день без газа почему нет причина газопровод ремонт массив ибн сино