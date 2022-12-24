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https://uz.sputniknews.ru/20221224/dva-rayona-tashkenta-vremenno-ostalis-bez-gaza-31014429.html
Два района Ташкента временно остались без газа
Два района Ташкента временно остались без газа
Шайхантахурский и Учтепинский районы Ташкента весь день проведут без газа. Причина — ремонт газопровода на массиве Ибн Сино.
2022-12-24T17:03+0500
2022-12-24T17:03+0500
общество
газ
ташкент
ремонт
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Предприятие “Худудгаз Пойтахт” отключило газ жителям Шайхантахурского и Учтепинского районов узбекистанской столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.Отключение коснулось:Как отмечается, газ не будет до 19.00 часов 24 декабря в связи с неисправностью газопровода среднего давления на улице Белтепа массива Ибн Сино Шайхантахурского района.
ташкент
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когда дадут газ ташкент шайхантахурский учтепинский район весь день без газа почему нет причина газопровод ремонт массив ибн сино
когда дадут газ ташкент шайхантахурский учтепинский район весь день без газа почему нет причина газопровод ремонт массив ибн сино

Два района Ташкента временно остались без газа

17:03 24.12.2022
© Sputnik / Павел ЛисицынГазовая плита
Газовая плита - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Шайхантахурский и Учтепинский районы Ташкента весь день проведут без газа. Причина - ремонт газопровода на массиве Ибн Сино.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Предприятие “Худудгаз Пойтахт” отключило газ жителям Шайхантахурского и Учтепинского районов узбекистанской столицы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отключение коснулось:
11 700 домохозяйств, 25 производственных и бытовых предприятий в Шайхантахурском районе;
750 квартир и 10 домохозяйств в Учтепинском районе.
Как отмечается, газ не будет до 19.00 часов 24 декабря в связи с неисправностью газопровода среднего давления на улице Белтепа массива Ибн Сино Шайхантахурского района.
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