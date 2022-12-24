https://uz.sputniknews.ru/20221224/kuda-sxodit-na-novogodnix-prazdnikax-top-9-meropriyatiy-v-tashkente-samarkande-i-buxare-31017414.html

Куда сходить на новогодних праздниках: Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре

Куда сходить на новогодних праздниках: Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре

Новогодние гуляния, молодежная вечеринка и детские спектакли. Корреспондент Sputnik узнал куда пойти на новогодних выходных в трех городах Узбекистана.

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новогодние праздники

ташкент

самарканд

бухара

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Новогодние праздники в Узбекистане будут насыщенным. Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре - в обзоре Sputnik. ТашкентПосетителей парка ждет новогоднее представление "Снежная королева", который пройдет в амфитеатре и большой концерт "Новый год в космосе" на главной сцене.Вход свободныйМесто: Tashkent CityГостей ждет парад аниматоров, шоу-программа, театральное представление и салют.Стоимость билетов: от 10 до 20 тыс. сумовМесто: Humo ArenaВремя: 19:00Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72Посетителей ждет ярмарка с работами узбекистанских мастеров, где можно будет приобрести декор для дома, новогодние пряники и многое другое. Она будет открыта с 23 декабря по 5 января.Вход свободныйМесто: Central ParkСамаркандВ Silk Road Samarkand пройдет новогодняя вечеринка. Гостей ждут выступления MС Doni, Natan и Kristina Si, а также угощения и музыкальный сет от диджея.Стоимость билетов: 350 тыс. сумовМесто: Silk Road SamarkandВремя: 18:00Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72Гостей ждет атмосфера Нового года с ярмаркой, выступлением звезд эстрады - Лолы, Райхон и группы Беном. А также специальная шоу-программа с Дед Морозом и Снегурочкой.Стоимость билетов: от 10 до 30 тыс. сумовМесто: Silk Road SamarkandВремя: с 10:00 до 22:00Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72На сцене Самаркандского областного русского театра драмы пройдет показ новогоднего спектакля "Снежный бум". Зрителей ждет представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказочные герои и захватывающий сюжет.Стоимость билетов: 60 тыс. сумовМесто: Самаркандский областной русский театр драмы (театр Чехова)Время: в 11:00/ 13:00/ 15:00Телефон для справок: +998 (90) 600-17-26БухараГостей ждет карнавальное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и танцы.Место: Спортивный комплекс "Seven stars"Телефон для справок: +998 (94) 121-02-00Маленьких гостей ждет шоу-програма с сюрпризами, конкурсами и дискотекой. Приветствуются новогодние костюмы.Место: Детский развлекательный центр "Ширин"Телефон для справок: +998 (94) 311-00-25На сцене Бухарского кукольного театра пройдет представление в исполнении марионеток на русском и узбекском языках.Место: Бухарский кукольный театрТелефон для справок: +998 (65) 222-24-40

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