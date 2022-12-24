https://uz.sputniknews.ru/20221224/kuda-sxodit-na-novogodnix-prazdnikax-top-9-meropriyatiy-v-tashkente-samarkande-i-buxare-31017414.html
Куда сходить на новогодних праздниках: Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре
Куда сходить на новогодних праздниках: Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре
Новогодние гуляния, молодежная вечеринка и детские спектакли. Корреспондент Sputnik узнал куда пойти на новогодних выходных в трех городах Узбекистана.
2022-12-24T21:00+0500
2022-12-24T21:00+0500
2022-12-24T21:00+0500
это интересно
новогодние праздники
ташкент
самарканд
бухара
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Новогодние праздники в Узбекистане будут насыщенным. Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре - в обзоре Sputnik. ТашкентПосетителей парка ждет новогоднее представление "Снежная королева", который пройдет в амфитеатре и большой концерт "Новый год в космосе" на главной сцене.Вход свободныйМесто: Tashkent CityГостей ждет парад аниматоров, шоу-программа, театральное представление и салют.Стоимость билетов: от 10 до 20 тыс. сумовМесто: Humo ArenaВремя: 19:00Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72Посетителей ждет ярмарка с работами узбекистанских мастеров, где можно будет приобрести декор для дома, новогодние пряники и многое другое. Она будет открыта с 23 декабря по 5 января.Вход свободныйМесто: Central ParkСамаркандВ Silk Road Samarkand пройдет новогодняя вечеринка. Гостей ждут выступления MС Doni, Natan и Kristina Si, а также угощения и музыкальный сет от диджея.Стоимость билетов: 350 тыс. сумовМесто: Silk Road SamarkandВремя: 18:00Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72Гостей ждет атмосфера Нового года с ярмаркой, выступлением звезд эстрады - Лолы, Райхон и группы Беном. А также специальная шоу-программа с Дед Морозом и Снегурочкой.Стоимость билетов: от 10 до 30 тыс. сумовМесто: Silk Road SamarkandВремя: с 10:00 до 22:00Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72На сцене Самаркандского областного русского театра драмы пройдет показ новогоднего спектакля "Снежный бум". Зрителей ждет представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказочные герои и захватывающий сюжет.Стоимость билетов: 60 тыс. сумовМесто: Самаркандский областной русский театр драмы (театр Чехова)Время: в 11:00/ 13:00/ 15:00Телефон для справок: +998 (90) 600-17-26БухараГостей ждет карнавальное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и танцы.Место: Спортивный комплекс "Seven stars"Телефон для справок: +998 (94) 121-02-00Маленьких гостей ждет шоу-програма с сюрпризами, конкурсами и дискотекой. Приветствуются новогодние костюмы.Место: Детский развлекательный центр "Ширин"Телефон для справок: +998 (94) 311-00-25На сцене Бухарского кукольного театра пройдет представление в исполнении марионеток на русском и узбекском языках.Место: Бухарский кукольный театрТелефон для справок: +998 (65) 222-24-40
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куда сходить новогодние праздники ташкент самарканд бухара новогодние гуляния где молодежные вечеринки детские спектакли
куда сходить новогодние праздники ташкент самарканд бухара новогодние гуляния где молодежные вечеринки детские спектакли
Куда сходить на новогодних праздниках: Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре
Новогодние гуляния, молодежная вечеринка и детские спектакли. Корреспондент Sputnik узнал куда пойти на новогодних выходных в трех городах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Новогодние праздники в Узбекистане будут насыщенным. Топ-9 мероприятий в Ташкенте, Самарканде и Бухаре - в обзоре Sputnik.
Ташкент
Новогодние представления в парке Tashkent City
Посетителей парка ждет новогоднее представление "Снежная королева", который пройдет в амфитеатре и большой концерт "Новый год в космосе" на главной сцене.
Новогодний фестиваль в Humo Arena
Гостей ждет парад аниматоров, шоу-программа, театральное представление и салют.
Стоимость билетов: от 10 до 20 тыс. сумов
Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72
Посетителей ждет ярмарка с работами узбекистанских мастеров, где можно будет приобрести декор для дома, новогодние пряники и многое другое. Она будет открыта с 23 декабря по 5 января.
Самарканд
Молодежная вечеринка в Silk Road Samarkand
В Silk Road Samarkand пройдет новогодняя вечеринка. Гостей ждут выступления MС Doni, Natan и Kristina Si, а также угощения и музыкальный сет от диджея.
Стоимость билетов: 350 тыс. сумов
Место: Silk Road Samarkand
Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72
Праздничные гуляния в "Вечном городе"
Гостей ждет атмосфера Нового года с ярмаркой, выступлением звезд эстрады - Лолы, Райхон и группы Беном. А также специальная шоу-программа с Дед Морозом и Снегурочкой.
Стоимость билетов: от 10 до 30 тыс. сумов
Место: Silk Road Samarkand
Телефон для справок: +998 (71) 207−10-71, +998 (71) 207−20-72
Показ новогоднего спектакля
На сцене Самаркандского областного русского театра драмы пройдет показ новогоднего спектакля "Снежный бум". Зрителей ждет представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказочные герои и захватывающий сюжет.
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Место: Самаркандский областной русский театр драмы (театр Чехова)
Время: в 11:00/ 13:00/ 15:00
Телефон для справок: +998 (90) 600-17-26
Бухара
Гостей ждет карнавальное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и танцы.
Место: Спортивный комплекс "Seven stars"
Телефон для справок: +998 (94) 121-02-00
Детский мюзикл "Чудеса у Деда Мороза"
Маленьких гостей ждет шоу-програма с сюрпризами, конкурсами и дискотекой. Приветствуются новогодние костюмы.
Место: Детский развлекательный центр "Ширин"
Телефон для справок: +998 (94) 311-00-25
Спектакль-сказка "12 месяцев"
На сцене Бухарского кукольного театра пройдет представление в исполнении марионеток на русском и узбекском языках.
Место: Бухарский кукольный театр
Телефон для справок: +998 (65) 222-24-40