https://uz.sputniknews.ru/20221224/kusturitsa-priglasil-uzbekskogo-studenta-na-svoy-kinofestival-31018938.html

Кустурица пригласил узбекского студента на свой кинофестиваль

Кустурица пригласил узбекского студента на свой кинофестиваль

Фильм студента Ташкентского филиала ВГИК вошел в конкурсную программу Кюстендорфского кинофестиваля. За это его основатель Эмир Кусурица лично пригласил парня на церемонию закрытия.

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общество

режиссер

студент

фильм

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Знаменитый режиссер Эмир Кустурица лично пригласил студента Ташкентского филиала ВГИК Тимура Муродова на закрытие кинофестиваля “Küstendorf Film & Music Festival”.Об этом сообщает пресс-служба вуза. Как отмечается, Муродов представил на кинофестиваль свой фильм “Кассета” и прошел в конкурсную программу.Кюстендорфский кинофестиваль основан кинорежиссером Эмиром Кустурицей в 2008 году и проводится ежегодно в Сербии.Помимо художественных фильмов в нем участвуют и короткометражные. Победители награждаются “Золотым яйцом”.

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