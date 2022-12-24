https://uz.sputniknews.ru/20221224/kusturitsa-priglasil-uzbekskogo-studenta-na-svoy-kinofestival-31018938.html
Кустурица пригласил узбекского студента на свой кинофестиваль
Кустурица пригласил узбекского студента на свой кинофестиваль
Фильм студента Ташкентского филиала ВГИК вошел в конкурсную программу Кюстендорфского кинофестиваля. За это его основатель Эмир Кусурица лично пригласил парня на церемонию закрытия.
2022-12-24T20:07+0500
2022-12-24T20:07+0500
2022-12-24T20:07+0500
общество
режиссер
студент
фильм
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Знаменитый режиссер Эмир Кустурица лично пригласил студента Ташкентского филиала ВГИК Тимура Муродова на закрытие кинофестиваля “Küstendorf Film & Music Festival”.Об этом сообщает пресс-служба вуза. Как отмечается, Муродов представил на кинофестиваль свой фильм “Кассета” и прошел в конкурсную программу.Кюстендорфский кинофестиваль основан кинорежиссером Эмиром Кустурицей в 2008 году и проводится ежегодно в Сербии.Помимо художественных фильмов в нем участвуют и короткометражные. Победители награждаются “Золотым яйцом”.
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эмир кустурица узбекский студент ташкентский филиал вгик конкурс программа кюстендорфский кинофестиваль лично пригласил зачем позвал пригласил
эмир кустурица узбекский студент ташкентский филиал вгик конкурс программа кюстендорфский кинофестиваль лично пригласил зачем позвал пригласил
Кустурица пригласил узбекского студента на свой кинофестиваль
Фильм студента Ташкентского филиала ВГИК вошел в конкурсную программу Кюстендорфского кинофестиваля. За это его основатель Эмир Кусурица лично пригласил парня на церемонию закрытия.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Знаменитый режиссер Эмир Кустурица лично пригласил студента Ташкентского филиала ВГИК Тимура Муродова на закрытие кинофестиваля “Küstendorf Film & Music Festival”.
Об этом сообщает пресс-служба вуза. Как отмечается, Муродов представил на кинофестиваль свой фильм “Кассета” и прошел в конкурсную программу.
Кюстендорфский кинофестиваль основан кинорежиссером Эмиром Кустурицей в 2008 году и проводится ежегодно в Сербии.
Помимо художественных фильмов в нем участвуют и короткометражные. Победители награждаются “Золотым яйцом”.