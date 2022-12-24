https://uz.sputniknews.ru/20221224/mirziyoev-nachal-administrativnuyu-reformu-31009547.html

Мирзиёев начал административную реформу

Мирзиёев начал административную реформу

Президент Узбекистана начал административную реформу с сокращения числа заместителей премьер-министра, министерств и ведомств.

2022-12-24T12:04+0500

2022-12-24T12:04+0500

2022-12-24T12:04+0500

шавкат мирзиёев

реформа

новый узбекистан: эпоха реформ

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Число вице-премьеров в Узбекистане сокращено с восьми до четырех, они не будут совмещать посты с руководством министерств, сообщил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник в послании парламенту заявил, что подписал указ об административной реформе, число министерств и ведомств будет сокращено более чем вдвое - с 61 до 28, многие руководители покинут посты, а число госслужащих поэтапно сократится почти на треть. Он уточнил, что оставшиеся заместители премьер-министра не будут занимать одновременно министерскую или иную руководящую должность и непосредственно не будут руководить деятельностью министерств и ведомств. В структуре кабмина число министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств полностью упраздняются, уточнил Асадов. В частности, упраздняется министерство по поддержки махалли (органов местного самоуправления) и старшего поколения. Также объединены в единые министерства - экономики и финансов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, высшего образования, науки и инвестиций, дошкольного и школьного образования. Силовые ведомства, МИД, МЧС не претерпели структурных изменений. Ранее Мирзиеев сообщал, что в ходе административной реформы будет внедрена система, где руководители министерств, используя конституционный статус, станут напрямую работать с премьер-министром. В частности, проекты постановлений правительства и важные социально-экономические вопросы будут решаться коллегиально, при непосредственном участии министров.

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мирзиёев сократил число вице-премьеров президент узбекистан административная реформа министерства ведомства