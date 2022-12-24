https://uz.sputniknews.ru/20221224/mishustin-i-aripov-proveli-telefonnyy-razgovor-31009023.html

Мишустин и Арипов провели телефонный разговор

Мишустин и Арипов провели телефонный разговор

Главы правительств России и Узбекистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и сверили подходы к реализации крупных совместных проектов.

2022-12-24T11:06+0500

2022-12-24T11:06+0500

2022-12-24T11:06+0500

политика

михаил мишустин

абдулла арипов

узбекистан

телефонный разговор

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте российского кабмина. Как отмечается, основной темой обсуждения стало развитие торгово-экономического сотрудничества.Добавляется, что премьеры сверили подходы к реализации крупных совместных проектов в различных областях, особое внимание уделили взаимодействию в транспортно-логистической сфере.

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