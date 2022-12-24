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https://uz.sputniknews.ru/20221224/mishustin-i-aripov-proveli-telefonnyy-razgovor-31009023.html
Мишустин и Арипов провели телефонный разговор
Мишустин и Арипов провели телефонный разговор
Главы правительств России и Узбекистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и сверили подходы к реализации крупных совместных проектов.
2022-12-24T11:06+0500
2022-12-24T11:06+0500
политика
михаил мишустин
абдулла арипов
узбекистан
телефонный разговор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте российского кабмина. Как отмечается, основной темой обсуждения стало развитие торгово-экономического сотрудничества.Добавляется, что премьеры сверили подходы к реализации крупных совместных проектов в различных областях, особое внимание уделили взаимодействию в транспортно-логистической сфере.
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мишустин арипов телефон разговор переговоры глава правительства россия узбекистан торговля экономика сотрудничество подходы крупные проекты
мишустин арипов телефон разговор переговоры глава правительства россия узбекистан торговля экономика сотрудничество подходы крупные проекты

Мишустин и Арипов провели телефонный разговор

11:06 24.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Узбекистан. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2022
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Главы правительств России и Узбекистана обсудили торгово-экономическое сотрудничество и сверили подходы к реализации крупных совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым, сообщается на сайте российского кабмина.
Как отмечается, основной темой обсуждения стало развитие торгово-экономического сотрудничества.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Добавляется, что премьеры сверили подходы к реализации крупных совместных проектов в различных областях, особое внимание уделили взаимодействию в транспортно-логистической сфере.
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