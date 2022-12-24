https://uz.sputniknews.ru/20221224/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-24-dekabrya-31005629.html
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 декабря
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 декабря
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-24T10:04+0500
2022-12-24T10:04+0500
2022-12-24T10:04+0500
общество
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прогноз
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, днем 3 градуса мороза-2 градуса тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
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облачно и без осадков прогноз погоды на 24 декабря какая погода ожидается в субботу на территории республики узбекистан ташкент фергана бухара
облачно и без осадков прогноз погоды на 24 декабря какая погода ожидается в субботу на территории республики узбекистан ташкент фергана бухара
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 декабря
Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, днем 3 градуса мороза-2 градуса тепла.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.