https://uz.sputniknews.ru/20221224/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-24-dekabrya-31005629.html

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 декабря

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 24 декабря

Какая погода ожидается в субботу на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-24T10:04+0500

2022-12-24T10:04+0500

2022-12-24T10:04+0500

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15 градусов мороза, днем 3 градуса мороза-2 градуса тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

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