https://uz.sputniknews.ru/20221224/uzbekistan-ojidaet-uvelichenie-turpotoka-31011853.html

Узбекистан ожидает увеличение турпотока

Узбекистан ожидает увеличение турпотока

Министр туризма Узбекистана рассказал о планах увеличить число туристов и повысить качество гостиничных услуг.

2022-12-24T15:11+0500

2022-12-24T15:11+0500

2022-12-24T15:11+0500

общество

узбекистан

туризм

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В следующем году Узбекистан могут посетить 7 млн иностранных туристов, заявил вице-премьер — министр туризма и культурного наследия республики Азиз Абдухакимов.Выступая на завтраке бизнес-партнеров Ассоциации отельеров Узбекистана в Ташкенте, он отметил рост туристического потенциала страны и заявил о необходимости обновления авиамаршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам министра, Узбекистан в этом году посетило 4,7 млн туристов. В следующем году ожидается 7 млн иностранных и 12 млн внутренних туристов.Для повышения качества гостиничных услуг планируется расширять сотрудничество с Россией, Чехией, Турцией, ОАЭ и странами Европы.

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