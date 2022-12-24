https://uz.sputniknews.ru/20221224/uzbekistan-ojidaet-uvelichenie-turpotoka-31011853.html
Узбекистан ожидает увеличение турпотока
Узбекистан ожидает увеличение турпотока
Министр туризма Узбекистана рассказал о планах увеличить число туристов и повысить качество гостиничных услуг.
2022-12-24T15:11+0500
2022-12-24T15:11+0500
2022-12-24T15:11+0500
общество
узбекистан
туризм
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В следующем году Узбекистан могут посетить 7 млн иностранных туристов, заявил вице-премьер — министр туризма и культурного наследия республики Азиз Абдухакимов.Выступая на завтраке бизнес-партнеров Ассоциации отельеров Узбекистана в Ташкенте, он отметил рост туристического потенциала страны и заявил о необходимости обновления авиамаршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам министра, Узбекистан в этом году посетило 4,7 млн туристов. В следующем году ожидается 7 млн иностранных и 12 млн внутренних туристов.Для повышения качества гостиничных услуг планируется расширять сотрудничество с Россией, Чехией, Турцией, ОАЭ и странами Европы.
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узбекистан туризм министр качество услуг гостиницы
узбекистан туризм министр качество услуг гостиницы
Узбекистан ожидает увеличение турпотока
Министр туризма Узбекистана рассказал о планах увеличить число туристов и повысить качество гостиничных услуг.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В следующем году Узбекистан могут посетить 7 млн иностранных туристов, заявил вице-премьер — министр туризма и культурного наследия республики Азиз Абдухакимов.
Выступая на завтраке бизнес-партнеров Ассоциации отельеров Узбекистана в Ташкенте, он отметил рост туристического потенциала страны и заявил о необходимости обновления авиамаршрутов, сообщает корреспондент Sputnik.
“У иностранных туристов не должно возникать проблем с логистикой авиакомпаний”, — сказал Абдухакимов.
По словам министра, Узбекистан в этом году посетило 4,7 млн туристов. В следующем году ожидается 7 млн иностранных и 12 млн внутренних туристов.
Для повышения качества гостиничных услуг планируется расширять сотрудничество с Россией, Чехией, Турцией, ОАЭ и странами Европы.