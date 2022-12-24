https://uz.sputniknews.ru/20221224/v-moskve-otkryvayutsya-dni-kino-uzbekistana-31013949.html
В Москве открываются “Дни кино Узбекистана”
В Москве открываются “Дни кино Узбекистана”
Церемония открытия "Дней кино Узбекистана" пройдет в московском кинотеатре “Иллюзион”. На ней покажут фильм “Аёл қисмати”.
2022-12-24T19:01+0500
2022-12-24T19:01+0500
2022-12-24T19:01+0500
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узбекистан
кино
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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Сегодня в кинотеатре “Иллюзион” пройдет церемония открытия “Дней кино Узбекистана”, сообщает информационная служба Агентства кинематографии республики.Как отмечается, на киноконцерне “Мосфильм” уже прошла творческая встреча с узбекскими кинематографистами и пресс-тур для журналистов.Перед началом культурного события состоялась конференция, где обсуждались вопросы проектов российско-узбекского сотрудничества.В ней участвовали замдиректора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Фричинская, гендиректор киноконцерна “Мосфильм” Карен Шахназаров, генеральный продюсер студии “Союзмультфильм” Юлия Осетинская, гендиректора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, директора киноконцерна “Узбекфильм” Баходыр Адылова и другие.“Дни кино Узбекистана” сегодня откроются показом фильма “Аёл қисмати”, говорится в сообщении. Он посвящен работе спецслужб в рамках спецоперации "Мехр".
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москва дни кино узбекистана открытие кинотеатр иллюзион москва фильм аёл қисмати
москва дни кино узбекистана открытие кинотеатр иллюзион москва фильм аёл қисмати
В Москве открываются “Дни кино Узбекистана”
Церемония открытия "Дней кино Узбекистана" пройдет в московском кинотеатре “Иллюзион”. На ней покажут фильм “Аёл қисмати”.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Сегодня в кинотеатре “Иллюзион” пройдет церемония открытия “Дней кино Узбекистана”, сообщает
информационная служба Агентства кинематографии республики.
Как отмечается, на киноконцерне “Мосфильм” уже прошла творческая встреча с узбекскими кинематографистами и пресс-тур для журналистов.
Перед началом культурного события состоялась конференция, где обсуждались вопросы проектов российско-узбекского сотрудничества.
В ней участвовали замдиректора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Фричинская, гендиректор киноконцерна “Мосфильм” Карен Шахназаров, генеральный продюсер студии “Союзмультфильм” Юлия Осетинская, гендиректора Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов, директора киноконцерна “Узбекфильм” Баходыр Адылова и другие.
“Дни кино Узбекистана” сегодня откроются показом фильма “Аёл қисмати”, говорится в сообщении. Он посвящен работе спецслужб в рамках спецоперации "Мехр".