Азербайджан и Узбекистан планируют реализовать проекты на сумму $700 млн
© Mark Wilson / Getty Images / AFPЧиновники, фото из архива
© Mark Wilson / Getty Images / AFP
В 2021 году объемы двустороннего товарооборота увеличились на 42%, а с начала текущего года ещё на 52%.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Баку и Ташкент прорабатывают финансово-технические аспекты реализации пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн, сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
В субботу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах.
© Foto : Ministry of Economy (Azerbaijan)Во время встречи
Во время встречи
© Foto : Ministry of Economy (Azerbaijan)
Как отметили участники встречи, в 2021 году объемы двустороннего товарооборота увеличились на 42%, а с начала текущего года ещё на 52%.
"В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества рассмотрено взаимодействие в сфере промышленной кооперации и инвестиционного партнерства. Выражена взаимная заинтересованность в ускорении совместной работы над созданием Узбекско-Азербайджанского инвестиционного фонда, а также проработке финансово-технических аспектов 5 крупных проектов на сумму свыше $700 млн. Достигнута договорённость о создании рабочей группы по координации взаимодействия в данных направлениях", – говорится в сообщении ведомства.
Отдельное внимание участники встречи акцентировали на мерах по дальнейшему расширению совместных предприятий, в том числе, по производству автомобилей, выпуску ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.
"Ключевое место в повестке заняло также обсуждение мер по развитию партнерства в транспортно-логистической сфере. Согласованы организационные аспекты проведения первого заседания смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению в целях обсуждения мер по созданию условий для кратного увеличения объемов перевозки грузов, в том числе товаров первой необходимости через территории обеих стран. В данном контексте также отмечена перспективность принятия совместных мер по развитию транспортной инфраструктуры", – указали в узбекском ведомстве.
По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда. Данный фонд, как подчеркивалось, внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение двухстороннего экономического сотрудничества и развитие промышленной кооперации.
Основным инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. По данным пресс-службы Государственного комитета по статистике, за последние 11 месяцев текущего года с участием российского капитала открылось 942 новых предприятия.
Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.
В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.
Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.
Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.
В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.