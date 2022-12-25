https://uz.sputniknews.ru/20221225/31025049.html

Азербайджан и Узбекистан планируют реализовать проекты на сумму $700 млн

Азербайджан и Узбекистан планируют реализовать проекты на сумму $700 млн

В 2021 году объемы двустороннего товарооборота увеличились на 42%, а с начала текущего года ещё на 52%.

2022-12-25T15:21+0500

2022-12-25T15:21+0500

2022-12-25T15:21+0500

экономика

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Баку и Ташкент прорабатывают финансово-технические аспекты реализации пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн, сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В субботу министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах.Как отметили участники встречи, в 2021 году объемы двустороннего товарооборота увеличились на 42%, а с начала текущего года ещё на 52%.Отдельное внимание участники встречи акцентировали на мерах по дальнейшему расширению совместных предприятий, в том числе, по производству автомобилей, выпуску ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда. Данный фонд, как подчеркивалось, внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение двухстороннего экономического сотрудничества и развитие промышленной кооперации.Основным инвестиционным партнером Узбекистана остается Россия. По данным пресс-службы Государственного комитета по статистике, за последние 11 месяцев текущего года с участием российского капитала открылось 942 новых предприятия.Россия остается главным инвестиционным партнером Узбекистана. По данным Государственного комитета по статистике, на долю РФ приходится более 20% от общего количества капитальных вложений в республике.В январе-сентябре 2022 года общий объем инвестиций составил 190 трлн сумов. Из них на долю иностранных инвестиций и кредитов приходится 72 трлн сумов.Лидером по объему зарубежных инвестиций является Россия – на ее долю приходится 21% от общей суммы. На втором месте Китай – 19,9%, на третьем Турция – 10,4%.Россия традиционно является одним из крупнейших инвесторов в экономику Узбекистана. Общий объем инвестиций, поступивших из России в республику за все время сотрудничества, составляет более $10 млрд. Уже много лет на территории страны присутствуют такие крупнейшие российские игроки как "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", "Зарубежнефть", "КАМАЗ", "Билайн" и другие.В прошлом году товарооборот между странами вырос до $7,5 млрд, а с начала текущего года торговля увеличилась на 40, а количество совместных предприятий достигло 2 565.

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