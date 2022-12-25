https://uz.sputniknews.ru/20221225/chempionat-v-uzbekistane-voshel-v-spisok-litsenzionnyx-turnirov-dlya-olimpiady-v-parije-31024224.html
Чемпионат в Узбекистане вошел в список лицензионных турниров для Олимпиады в Париже
Чемпионат в Узбекистане вошел в список лицензионных турниров для Олимпиады в Париже
Международная федерация тяжелой атлетики объявила список рейтинговых турниров и квоты на Олимпийские игры 2024 года во Франции.
2022-12-25T13:13+0500
2022-12-25T13:13+0500
2022-12-25T13:13+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Международная федерация тяжёлой атлетики объявила список лицензионных турниров на пути к Париж-2024, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Для участия в Олимпийских играх 2024 года тяжелоатлеты должны принять участие как минимум в пяти рейтинговых турнирах. Обязательными являются чемпионаты мира 2023 года в Саудовской Аравии и 2024 года в Таиланде. Помимо них спортсмены обязаны участвовать минимум в трех состязаниях из списка лицензионных турниров:Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 120 тяжелоатлетов. Каждая страна сможет выставить только шесть спортсменов – по три в мужской и женской команде.Весовые категории для мужчин: -61 кг, -73 кг, -89 кг, -102 кг и +102 кгВесовые категории для женщин: -49 кг, -59 кг, -71 кг, -81 кг и +81 кгНапомним, Чемпионат Азии 2024 года пройдет 5-15 февраля в Ташкенте.Читайте также: Главные достижения узбекистанских спортсменов в 2022 году
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международная федерация тяжелой атлетики лицензионные турниры олимпийские игры олимпиада париж 2024 чемпионат азии узбекистан
международная федерация тяжелой атлетики лицензионные турниры олимпийские игры олимпиада париж 2024 чемпионат азии узбекистан
Чемпионат в Узбекистане вошел в список лицензионных турниров для Олимпиады в Париже
Международная федерация тяжелой атлетики объявила список рейтинговых турниров и квоты на Олимпийские игры 2024 года во Франции.
ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik.
Международная федерация тяжёлой атлетики объявила список лицензионных турниров на пути к Париж-2024, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Для участия в Олимпийских играх 2024 года тяжелоатлеты должны принять участие как минимум в пяти рейтинговых турнирах. Обязательными являются чемпионаты мира 2023 года в Саудовской Аравии и 2024 года в Таиланде. Помимо них спортсмены обязаны участвовать минимум в трех состязаниях из списка лицензионных турниров:
Чемпионат мира 2022 года (Колумбия);
Чемпионат Азии 2023 (Южная Корея);
I Гран-при 2023 года (Куба);
II Гран-при 2023 года (Катар);
Чемпионат Азии 2024 года (Узбекистан)ю
Всего в Олимпийских играх в Париже примут участие 120 тяжелоатлетов. Каждая страна сможет выставить только шесть спортсменов – по три в мужской и женской команде.
Весовые категории для мужчин: -61 кг, -73 кг, -89 кг, -102 кг и +102 кг
Весовые категории для женщин: -49 кг, -59 кг, -71 кг, -81 кг и +81 кг
Напомним, Чемпионат Азии 2024 года пройдет 5-15 февраля в Ташкенте.