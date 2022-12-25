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https://uz.sputniknews.ru/20221225/novyy-god-v-uzbekistane-budet-snejnym-31019853.html
Новый год в Узбекистане будет снежным
Новый год в Узбекистане будет снежным
Узбекистанцам пообещали Новый год со снегом. Пока же осадков не ожидается, а столбики термометра поднимутся местами до 14 градусов тепла.
2022-12-25T08:02+0500
2022-12-25T08:02+0500
общество
снег
новый год
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Новый год по большей части территории Узбекистана выпадет снег, сообщил УзА климатолог Эркин Абдулахатов.По его словам, специалисты внимательно следят за ситуацией с помощью карт погоды и движения циркуляций воздуха в атмосфере. Это позволяет предполагать, что после 28 декабря в республику поступит несколько фаз влажного воздушного потока, что может вызвать осадки в виде снега.Начало же недели по прогнозам синоптиков обещает быть сухим, а воздух днем прогреется до 9-14 градусов тепла.
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новый год узбекистан снег узбекистанцы осадки будет ли снег какая погода температура
новый год узбекистан снег узбекистанцы осадки будет ли снег какая погода температура

Новый год в Узбекистане будет снежным

08:02 25.12.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровСнег в Узбекистане
Снег в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Узбекистанцам пообещали Новый год со снегом. Пока же осадков не ожидается, а столбики термометра поднимутся местами до 14 градусов тепла.
ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Новый год по большей части территории Узбекистана выпадет снег, сообщил УзА климатолог Эркин Абдулахатов.
По его словам, специалисты внимательно следят за ситуацией с помощью карт погоды и движения циркуляций воздуха в атмосфере. Это позволяет предполагать, что после 28 декабря в республику поступит несколько фаз влажного воздушного потока, что может вызвать осадки в виде снега.
Начало же недели по прогнозам синоптиков обещает быть сухим, а воздух днем прогреется до 9-14 градусов тепла.
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