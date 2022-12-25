https://uz.sputniknews.ru/20221225/novyy-god-v-uzbekistane-budet-snejnym-31019853.html

Новый год в Узбекистане будет снежным

Новый год в Узбекистане будет снежным

Узбекистанцам пообещали Новый год со снегом. Пока же осадков не ожидается, а столбики термометра поднимутся местами до 14 градусов тепла.

2022-12-25T08:02+0500

2022-12-25T08:02+0500

2022-12-25T08:02+0500

общество

снег

новый год

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/13/15437252_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_e7527a687840d5930444d75968518b9b.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. В Новый год по большей части территории Узбекистана выпадет снег, сообщил УзА климатолог Эркин Абдулахатов.По его словам, специалисты внимательно следят за ситуацией с помощью карт погоды и движения циркуляций воздуха в атмосфере. Это позволяет предполагать, что после 28 декабря в республику поступит несколько фаз влажного воздушного потока, что может вызвать осадки в виде снега.Начало же недели по прогнозам синоптиков обещает быть сухим, а воздух днем прогреется до 9-14 градусов тепла.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новый год узбекистан снег узбекистанцы осадки будет ли снег какая погода температура