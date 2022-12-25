https://uz.sputniknews.ru/20221225/pravitelstvo-nachnet-kontrolirovat-tseny-na-rynke-31015606.html

Правительство начнет контролировать цены на рынке

Правительство начнет контролировать цены на рынке

Правительство Узбекистана разработало меры, которые позволят контролировать цены на основные продукты питания и реагировать на попытки искусственного завышения.

2022-12-25T09:03+0500

2022-12-25T09:03+0500

2022-12-25T09:03+0500

общество

правительство узбекистана

цены

рынок

продукты

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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит контролировать необоснованное подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.Правила распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также на основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное).При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен. При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов на складе.Наряду с этим будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.

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2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

цены на рынке как контролировать когда начнут как смогут что будут делать правительство узбекистан какие меры как реагировать искусственное завышение