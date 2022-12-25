https://uz.sputniknews.ru/20221225/pravitelstvo-nachnet-kontrolirovat-tseny-na-rynke-31015606.html
Правительство начнет контролировать цены на рынке
Правительство начнет контролировать цены на рынке
Правительство Узбекистана разработало меры, которые позволят контролировать цены на основные продукты питания и реагировать на попытки искусственного завышения.
2022-12-25T09:03+0500
2022-12-25T09:03+0500
2022-12-25T09:03+0500
общество
правительство узбекистана
цены
рынок
продукты
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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит контролировать необоснованное подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.Правила распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также на основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное).При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен. При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов на складе.Наряду с этим будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.
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Sputnik Узбекистан
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
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цены на рынке как контролировать когда начнут как смогут что будут делать правительство узбекистан какие меры как реагировать искусственное завышение
цены на рынке как контролировать когда начнут как смогут что будут делать правительство узбекистан какие меры как реагировать искусственное завышение
Правительство начнет контролировать цены на рынке
Правительство Узбекистана разработало меры, которые позволят контролировать цены на основные продукты питания и реагировать на попытки искусственного завышения.
ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит контролировать необоснованное подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.
Правила распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также на основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное).
При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен. При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов на складе.
Наряду с этим будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.