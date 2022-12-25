Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221225/pravitelstvo-nachnet-kontrolirovat-tseny-na-rynke-31015606.html
Правительство начнет контролировать цены на рынке
Правительство начнет контролировать цены на рынке
Правительство Узбекистана разработало меры, которые позволят контролировать цены на основные продукты питания и реагировать на попытки искусственного завышения.
2022-12-25T09:03+0500
2022-12-25T09:03+0500
общество
правительство узбекистана
цены
рынок
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27464105_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_6297e96e27a4e9aafe28fec71810be9b.jpg
ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит контролировать необоснованное подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.Правила распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также на основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное).При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен. При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов на складе.Наряду с этим будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Мунаввар Разакова
Мунаввар Разакова
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/19/27464105_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_2b8585f72da535643fd775fd739be545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены на рынке как контролировать когда начнут как смогут что будут делать правительство узбекистан какие меры как реагировать искусственное завышение
цены на рынке как контролировать когда начнут как смогут что будут делать правительство узбекистан какие меры как реагировать искусственное завышение

Правительство начнет контролировать цены на рынке

09:03 25.12.2022
© Sputnik/Зафар ХалиловМирабадский рынок
Мирабадский рынок - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2022
© Sputnik/Зафар Халилов
Подписаться на
НовостиTelegram
Мунаввар Разакова
Все материалы
Правительство Узбекистана разработало меры, которые позволят контролировать цены на основные продукты питания и реагировать на попытки искусственного завышения.
ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана установило новый порядок систематического контроля цен, который позволит контролировать необоснованное подорожания основных продуктов питания и товаров первой необходимости.
Правила распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов (27 видов), а также на основные социально значимые продукты (пшеница и мука, формованный хлеб, говядина, мясо птицы, яйца, хлопковое и подсолнечное масло, рис, сахар, молоко фасованное).
При возникновении ажиотажного спроса будет проводиться мониторинг и анализ цен. При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, представители Антимонопольного комитета будут посещать торговые объекты и проводить инвентаризацию имеющихся запасов на складе.
Наряду с этим будут даваться рекомендации по снижению себестоимости продуктов, оптимизации расходов на импорт и ввоз товаров.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0