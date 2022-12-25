https://uz.sputniknews.ru/20221225/prazdnik-k-nam-prixodit-ili-net-31024716.html

"Праздник к нам приходит..." Или нет?

"Праздник к нам приходит..." Или нет?

Несмотря на вероисповедные и календарные различия — в России православие, на Западе католицизм, а еще больше протестантизм, — в праздничном быту больше сходств, чем различий.

2022-12-25T14:19+0500

2022-12-25T14:19+0500

2022-12-25T14:19+0500

колумнисты

запад

европа

рождество

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На Западе общественно-политическая жизнь — по крайней мере, так было прежде — замирала 24 декабря, в Рождественский сочельник, и каникулы длились до Праздника трех королей (по-нашему, Крещение), до 6 января. Даже и на нынешнем новоязе Рождество называется "периодом отдыха". Вокизм вокизмом, а рекреация по расписанию. Хотя, казалось бы, если теперь Рождество — не Рождество, а непонятно что, так не лучше ли поработать, как после временных уступок старой идеологии это было сделано в СССР, пишет колумнист РИА Новости.Причем религиозная составляющая праздника (которой так боятся теперь в Еврокомиссии и прочих подобных заведениях), т. е. Младенец Христос, Дева Мария, волхвы, она даже в старые времена не всегда превалировала.В "Посмертных записках Пиквикского клуба" друг м-ра Пиквика, старосветский сквайр м-р Уордль, воплощающий старую веселую Англию, встречая Рождество вместе с чадами и домочадцами, поет песню, в которой Christmas предстает скорее природным духом, на линии Деда Мороза —"Распахнем мы дверь принять Рождество,Старика совсем оглушим,Пока есть вино, потешим егоИ друзьями простимся с ним.И я вновь пою, и песнь звонка,Пусть гудит и дом, и земля,Этой ночью славлю я старика,Четырех времен короля".Что здесь мракобесного и обидного, понятно лишь новым людям, которые сами суть странное порождение нынешнего времени.Склонность к веселию и безделью является и в России, причем в связи с календарным лагом период расслабленности оказывается еще больше — от григорианского сочельника до юлианского Крещения.Но в 2022 году все стало совсем не так беззаботно. Украинская кампания и мировой кризис ставят всех перед вопросом: будут ли Святки такими же веселыми и даже будет ли вообще что-нибудь от святочной забавы? Во время предшествующих мировых кризисов было столько крови, пота и слез, что веселья было совсем мало и в любом случае оно было очень кратковременным. Причем это касалось и солдат на фронте, где вообще мало веселого, и тружеников тыла, и верховных политиков. Одна беда и одна судьба.Чего, похоже, точно не будет — это новогоднего перемирия. Времена Первой мировой войны, когда на линии фронта в эти дни солдаты воюющих держав братались и даже играли в футбол, сейчас вряд ли повторятся. Дело не только в том, что Киев загодя объявил (хотя ему никто и не предлагал), что никакого праздничного перемирия не будет, но и в том, что отношение к неприятелю сегодня хуже, чем на фронтах Первой и даже Второй мировой войны. Праздничное братание (или хотя бы молчаливое перемирие) предполагает какой-то минимальный уровень доверия к противной стороне. Поскольку украинская тактика заключалась и заключается в полном попрании гласных и негласных обычаев войны, т. е. уровень доверия к неприятелю не то что нулевой, а отрицательный, организация праздничного перемирия в принципе невозможна.Но что будет с политиками, которые в прежние времена чрезвычайно стремились к рождественско-новогоднему отдохновению? И у них, и у нас 24 декабря наблюдался массовый исход элит в горы и на моря. Политические журналисты это прекрасно помнят — было не о чем писать, и их тоже отправляли на каникулы. На Западе возвращались к 6 января, у нас засиживались на отдыхе до старого Нового года.В этом году наши перелетные птицы, скорее всего, будут вынуждены сидеть дома и даже ходить на работу. Время военное, отпусков не положено. Но как будет с их западными коллегами?Вообще говоря, КПД их деятельности таков, что никакой особой надобности в их служебном присутствии нет. Хоть бы и вовсе не возвращались с отдыха. Ну, положим, прямо 26 декабря начнут составлять 10-й пакет санкций против России, высокий представитель Боррель еще какую-нибудь глупость скажет, Макрон опять пожелает поговорить с Путиным в телефон, прибалтийские шпроты снова покажут свою готовность покорить Русь под нози, словно витязь на войне. Оно кому-то интересно? Русские взвоют от боли? Конечно, лучше бы всем этим защитникам порядка, основанного на правилах, было отдохнуть, наблюдая, как солнце пурпурное погружается в море лазурное. Ибо целесообразности в их действиях нет никакой. Только ИБД — имитация бурной деятельности.Но, с другой стороны, как же без ИБД? Отъехать на святочный отдых за границу — значит продемонстрировать гражданам, что с нами хорошо, без нас тоже неплохо. И даже как бы не лучше. Евросоюзники — как, впрочем, и госдеповцы — теперь вынуждены 365 дней в году и 25 часов в сутки показывать свою высочайшую нужность. "Не станет нас — и все развалится, тоталитаризм победит".Поэтому никаких веселых Святок, но вечный бой, покой нам только снится. Сами ввязались, обратного пути нет.Читайте также: "Разделяй и властвуй": Запад верен себе

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2022

Максим Соколов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/881/03/8810356_0:279:2048:2327_100x100_80_0_0_59cfe324ed9ca58ccb65d4c7f0d50598.jpg

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запад, европа, рождество