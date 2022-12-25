https://uz.sputniknews.ru/20221225/uzbekistan-eksportiroval-granata-na-173-mln-31026761.html

Узбекистан экспортировал граната на $17,3 млн

Узбекистан экспортировал граната на $17,3 млн

Объем экспорта вырос на 2 тыс. тонн по сравнению с 2021 годом.

2022-12-25T18:17+0500

2022-12-25T18:17+0500

2022-12-25T18:17+0500

экономика

экспорт

фрукты

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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Узбекистан в 2022 году экспортировал граната на $17,3 млн, сообщает Государственный комитет по статистике.За 11 месяцев текущего года республика поставила за рубеж 18,1 тыс. тонн граната. Это на 2 тыс. тонн (12,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего фруктов страна поставила в Россию – 9,9 тыс. тонн. На втором месте Казахстан – 4,6 тыс. тонн. Таджикистан закупил 1,8 тыс. тонн гранат, а Кыргызстан – 1,3 тыс. тонн.Читайте также: РЖД продлили скидку на перевозку плодоовощной продукции из Узбекистана

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