https://uz.sputniknews.ru/20221226/aeroport-termez-otkryt-posle-rekonstruktsii--31039802.html

Аэропорт "Термез" открыт после реконструкции

Аэропорт "Термез" открыт после реконструкции

Обновленный аэропорт принял первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента.

2022-12-26T13:08+0500

2022-12-26T13:08+0500

2022-12-26T13:08+0500

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аэропорт

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Аэропорт Термеза открылся после реконструкции. В понедельник он принял первый самолет – рейс авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Воздушный порт был закрыт в течение 55 дней. За это время здесь построили новый аэродромный комплекс категории 4Е, включающий в себя новую взлетно-посадочную полосу длиной 3 000 метров и шириной 60 метров, рулежные дорожки и перрон на три стоянки для воздушных судов.Здесь также установили современную систему светосигнального оборудования, метео- и радионавигационную систему посадки.К апрелю 2023 года в аэрпорту также построят три стоянки для воздушных судов и вторую рулежную дорожку. Проект реконструкции аэропорта оценивается в 550 млрд сумов.Напомним, аэропорт "Термез" закрылся 1 ноября для подготовки к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса. Терминал аэропорта также был реконструирован и введён в эксплуатацию в 2021 году.Читайте также: В Узбекистане начала работу новая авиакомпания

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